ЕС выделит 50 миллионов евро Армении в ответ на экономическое давление России.

Среди таких мер — финансовая помощь на сумму более 50 миллионов евро, передает meduza.io

«Расширяя экспортные ограничения на армянские товары, Москва использует экономические отношения как оружие для политического давления. Мы слишком хорошо знаем этот сценарий. Вот почему Европа твердо стоит на стороне Армении», — заявил фон дер Ляйен после телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном.

Евросоюз также планирует упростить доступ на европейский рынок некоторых товаров из Армении.

«Завтра в Латвию прибудет партия из 10 тысяч цветов. За ними последуют и другие», — объявила глава Еврокомиссии.

В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы. Перед ними отношения Москвы и Еревана резко ухудшились. Россия обвиняет Никола Пашиняна в прозападном курсе. В ответ на попытки Еревана сблизиться с Европой Россия начала вводить ограничения на импорт продукции из Армении — цветов, минеральной воды, овощей, зелени, персиков, клубники, яблок и рыбы.

Россия вместе с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном требует от Армении провести референдум и решить вопрос о том, остается ли страна в Евразийском экономическом союзе ( ) или продолжает стремиться к вступлению в ЕС. Пашинян отказался проводить референдум.