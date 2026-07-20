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rtvi.com logortvi
20 Июля 2026, 22:49
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Армения впервые получила разрешение на экспорт своей рыбы в ЕС

Армения получила разрешение экспортировать не только свою рыбу, но и рыбную продукцию в Евросоюз.

Армения впервые получила разрешение на экспорт своей рыбы в ЕС.
Армения впервые получила разрешение на экспорт своей рыбы в ЕС.

Об этом сообщил в соцсети министр экономики республики Геворг Папоян, передает rtvi.com

«Со стороны Европейского союза получены все необходимые разрешения, а также завершены все предусмотренные процедуры, связанные с экспортом данной продукции из Республики Армения», — сказал он.

Россия в начале июня ввела ограничения на поставку рыбы из Армении. Россельхознадзор объявил об этих мерах после проверки на армянских рыбоперерабатывающих предприятиях и фермах по разведению форели. В ведомстве отчитались, что инспекцию успешно прошли только две компании.

Источник
rtvi.com logortvi
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