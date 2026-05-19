19 Мая 2026, 23:59
ЕС снял санкции с Минобороны и МВД Сирии

Евросоюз исключил из санкционного списка несколько ключевых государственных и силовых структур Сирии.

Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС, передает reuters.com

Под ограничения больше не подпадают сирийские Минобороны и МВД, а также управление политической безопасности, главное разведывательное управление, военная разведка и разведывательное управление ВВС. Кроме того, санкции сняты с Высшего института прикладных наук и технологий.

При этом Брюссель сохранил в силе остальные ограничительные меры против Сирии. В документе отмечается, что после пересмотра действующего санкционного режима Евросоюз решил продлить его еще на год — до 1 июня 2027 года.

Санкции ЕС против Сирии действуют с 2011 года и включают ограничения в отношении сирийских чиновников, организаций и отдельных отраслей экономики. В декабре 2024 года в Сирии сменилась власть, пал режим Башара Асада. Президентом стал Ахмед Аш-Шара. Он возглавлял одну из радикальных группировок, которая с 2011 года воевала с армией Сирии и была в оппозиции к ИГ.

Источник
