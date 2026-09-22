ЕС продлевает санкции против России, но по просьбе Франции исключает Усманова.

Европейский союз согласился исключить олигарха Алишера Усманова из санкционного списка после переговоров, в ходе которых Франция увязала его исключение с освобождением заключённых в Азербайджане, что вызвало тревогу в Брюсселе.

Второй российский олигарх Михаил Фридман также был вычеркнут из списка после того, как Словакия наложила вето на продление его ограничительных мер, передает euronews.com

Люксембург настаивал, что если Усманова исключают, то Фридмана нужно исключить тоже. Фридман подал против Люксембурга иск на 16 млрд долларов из‑за замороженных активов.

Послы утвердили компромисс во вторник после двух недель затянувшихся переговоров, которые едва не привели к краху всей санкционной системы ЕС.

Латвия затормозила процесс в понедельник, предупредив, что сейчас не время ослаблять давление на Москву. Балтийская страна уступила во второй половине дня во вторник и выбрала тактику конструктивного воздержания, что позволило обеспечить необходимое единодушие.

Чтобы компенсировать болезненный эффект от исключения двух известных бизнесменов, ЕС продлит действие персональных санкций против России сразу на беспрецедентные 36 месяцев.

Ранее эти меры продлевались каждые шесть месяцев, давая государствам-членам регулярные возможности добиваться уступок.

В санкционный список сейчас включены более 2 600 физических лиц, организаций и структур, обвинённых в поддержке войны России против Украины, включая президента Владимира Путина.

Хотя компромисс сохраняет санкции значительно дольше и защищает их от неожиданных вето в будущем, исключение двух заметных российских фигур вызвало ярость в Киеве, который открыто выступал против этого шага.

На завершающем этапе переговоров президент Украины Владимир Зеленский публично призвал Союз сохранить Усманова и Фридмана в чёрном списке.

В своём обращении он поблагодарил Латвию за сопротивление.

"Миру нужна не политическая отмена санкций, а своевременное и безусловное продление индивидуальных ограничений до тех пор, пока Москва не начнёт серьёзные мирные переговоры и не предпримет конкретные шаги для прекращения своей войны против Украины, – сказал Зеленский. – Это самый короткий путь к миру, к которому мы все стремимся. Каждая украинская семья рассчитывает на единство и солидарность ЕС".

Тем не менее эти призывы не смогли изменить расклад. Постепенно государства-члены пришли к выводу, что Франция вложила в инициативу по Усманову слишком много политического капитала и откажется от своих требований, несмотря на скандал.

"Никто не доволен этим, – сказал один из дипломатов. - Но общее мнение в зале было таким: лучше сохранить остальные позиции санкционного списка и постараться сделать так, чтобы нам не пришлось устраивать этот цирк снова в ближайшее время".

Узбекско-французская сделка

ЕС ввёл санкции против Усманова в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, сославшись на его "тесные связи" с президентом Владимиром Путиным и интересы в "ключевых секторах" российской экономики, которые приносят государству "значительные" доходы.

73‑летний бизнесмен, чьё состояние оценивается в 16,6 млрд долларов, отвергает обвинения и оспаривает санкции, предполагающие запрет на въезд и заморозку активов.

Узбекистан вместе с другими тюркскими государствами на протяжении двух лет лоббировал институты ЕС и ряд стран-членов, добиваясь исключения Усманова из списка.

По информации Euronews, власти Узбекистана и Франции достигли неформальной договорённости, согласно которой Азербайджан освободит из тюрьмы двух граждан Франции в обмен на снятие санкций с Усманова.

Предполагается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках сделки подпишет указ о помиловании.

Франция не подтверждает существование такой договорённости. Французские чиновники лишь ссылаются на вопросы "национальной безопасности" и отказываются раскрывать подробности, что добавляет неопределённости вокруг переговоров.

С сентября 2024 года Париж предупреждает о поездках в Азербайджан из‑за "риска ареста, произвольного задержания и несправедливого суда".

"В случае ареста или задержания соблюдение основных прав не гарантируется", – говорится в действующем предупреждении французского МИДа для путешественников.

В прошлом году азербайджанский суд приговорил французского топ-менеджера в сфере водоснабжения Анасса Дерраза к 12 годам лишения свободы за получение взятки в 2018 году от азербайджано-российского бизнесмена в связи с попытками освободить арестованную яхту.

Ранее в этом году французский гражданин Мартин Райан был приговорён в Азербайджане к 10 годам тюрьмы по обвинению в слежке за военными и сборе секретной информации для французского правительства. Райан и Париж решительно оспаривают эти обвинения.

После вынесения приговора Райану Франция в апреле обновила свои рекомендации по поездкам.