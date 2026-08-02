ЕС обвинил китайскую Temu в отказе предоставить данные для проверки.

В пятницу Евросоюз обвинил китайскую торговую интернет-платформу Temu в отказе предоставить данные во время проверки. В компании всё отрицают.

Антимонопольный регулятор ЕС сообщил, что в начале декабря 2025 года провел обыски в рамках расследования о том, получала ли китайская компания Temu «потенциально искажающие рынок иностранные субсидии», передает euronews.com

Еврокомиссия заявила, что «предварительно приходит к выводу, что Temu нарушила свою обязанность активно сотрудничать по нескольким аспектам, связанным с проведением инспекции» в помещениях ее дочерней компании WhaleCo в Дублине.

Temu отвергла выводы ЕС. В компании подчеркнули, что «полностью сотрудничали и выполнили все запросы, которые комиссия сделала во время инспекции», добавив, что проанализируют ее претензии.

В ЕС утверждают, что во время обысков Temu не предоставила информацию об организации и управлении своей деятельностью в Евросоюзе, а также об IT-инструментах и системах, которые компания использует в работе. Также Temu не предоставила конкретные бухгалтерские книги и учетные записи по своей деятельности в блоке.

«Непредоставление этой информации не позволило Еврокомиссии изучить источники данных, которые могли бы быть важны для расследования», – сообщили в Брюсселе.

Temu также заявила, что «категорически» отвергает обвинения в получении несправедливых иностранных субсидий.

«Temu привержена честной конкуренции. Компания получает стабильные денежные потоки от собственной операционной деятельности, достаточные для финансирования работы Temu в Евросоюзе», – заявили там.

В Евросоюзе у Temu 130 миллионов пользователей – то есть почти треть населения блока, что делает платформу одним из крупнейших онлайн-ритейлеров в Европе.