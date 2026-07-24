ЕС ищет диалог с США на фоне роста напряженности после штрафа Google.

Европейская комиссия сообщила, что намерена начать диалог с США для снижения напряжённости после того, как исполнительный орган ЕС оштрафовал Google за доминирование на цифровом рынке союза, вызвав резкую реакцию Вашингтона.

Торговый представитель США Джеймсон Грир заявил, что штраф ЕС ставит под угрозу диалог между двумя берегами Атлантики по вопросам цифрового регулирования, а также торговое соглашение, которое США и ЕС заключили в прошлом году после сложных переговоров, передает euronews.com

Администрация Дональда Трампа последовательно выступает против цифровых правил ЕС, обвиняя Брюссель во введении нетарифных барьеров для американских компаний и несоразмерном давлении на крупнейшие технологические корпорации США.

Однако главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила в пятницу, что США оставили возможность для переговоров.

«Есть призыв к диалогу, и мы его полностью поддерживаем», — сказала она, добавив, что Брюссель будет включаться в обсуждения, одновременно стремясь сохранить «регуляторную автономию» ЕС.

«ЕС подрывает диалог»

В начале недели 25 американских конгрессменов направили письмо президенту США Дональду Трампу с призывом начать расследование торговых практик ЕС накануне ожидавшегося штрафа против Google.

Официальное объявление о штрафе последовало в четверг: технологическая корпорация должна выплатить 890 млн евро по закону ЕС о цифровых рынках, который Вашингтон на протяжении последнего года постоянно критиковал, как и закон о цифровых услугах — норматив ЕС, направленный против нелегального контента на крупных онлайн-платформах.

«Мы пытаемся снять наши озабоченности в связи с законом ЕС о цифровых рынках и другими мерами через ответственный, конструктивный диалог», — заявил Грир в опубликованном после объявления штрафа заявлении. «Недавние шаги ЕС подрывают эти усилия и несут реальный риск для сохранения трансатлантической стабильности в сфере торговли», — добавил он.

Немецкий социалист Бернд Ланге, курирующий торговлю в Европарламенте, заявил в интервью Euronews, что он опасается дальнейшей эскалации трансатлантических отношений и ожидает дополнительных шагов со стороны США.

Этот депутат Европарламента сыграл ключевую роль в переговорах по реализации соглашения между ЕС и США, заключённого в июле 2025 года Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после многонедельных торговых споров. Тем не менее, несмотря на сделку, европейские чиновники по-прежнему считают трансатлантические отношения нестабильными.

В четверг Белый дом объявил о введении нового режима тарифов, нацеленного на торговых партнёров США, включая ЕС, из-за обвинений в использовании принудительного труда. Подчёркивая, что в ЕС действуют жёсткие правила против продукции, произведённой с применением принудительного труда, Брюссель решил не отвечать зеркальными мерами, заявив, что новые тарифы соблюдают потолок в 15 процентов на товары из ЕС, установленный в торговом соглашении.