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euronews.com logoeuronews
24 Июля 2026, 22:25
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ЕС ищет диалог с США на фоне роста напряженности после штрафа Google

Европейская комиссия сообщила, что намерена начать диалог с США для снижения напряжённости после того, как исполнительный орган ЕС оштрафовал Google за доминирование на цифровом рынке союза, вызвав резкую реакцию Вашингтона.

ЕС ищет диалог с США на фоне роста напряженности после штрафа Google.
ЕС ищет диалог с США на фоне роста напряженности после штрафа Google.

Торговый представитель США Джеймсон Грир заявил, что штраф ЕС ставит под угрозу диалог между двумя берегами Атлантики по вопросам цифрового регулирования, а также торговое соглашение, которое США и ЕС заключили в прошлом году после сложных переговоров, передает euronews.com

Администрация Дональда Трампа последовательно выступает против цифровых правил ЕС, обвиняя Брюссель во введении нетарифных барьеров для американских компаний и несоразмерном давлении на крупнейшие технологические корпорации США.

Однако главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила в пятницу, что США оставили возможность для переговоров.

«Есть призыв к диалогу, и мы его полностью поддерживаем», — сказала она, добавив, что Брюссель будет включаться в обсуждения, одновременно стремясь сохранить «регуляторную автономию» ЕС.

«ЕС подрывает диалог»

В начале недели 25 американских конгрессменов направили письмо президенту США Дональду Трампу с призывом начать расследование торговых практик ЕС накануне ожидавшегося штрафа против Google.

Официальное объявление о штрафе последовало в четверг: технологическая корпорация должна выплатить 890 млн евро по закону ЕС о цифровых рынках, который Вашингтон на протяжении последнего года постоянно критиковал, как и закон о цифровых услугах — норматив ЕС, направленный против нелегального контента на крупных онлайн-платформах.

«Мы пытаемся снять наши озабоченности в связи с законом ЕС о цифровых рынках и другими мерами через ответственный, конструктивный диалог», — заявил Грир в опубликованном после объявления штрафа заявлении. «Недавние шаги ЕС подрывают эти усилия и несут реальный риск для сохранения трансатлантической стабильности в сфере торговли», — добавил он.

Немецкий социалист Бернд Ланге, курирующий торговлю в Европарламенте, заявил в интервью Euronews, что он опасается дальнейшей эскалации трансатлантических отношений и ожидает дополнительных шагов со стороны США.

Этот депутат Европарламента сыграл ключевую роль в переговорах по реализации соглашения между ЕС и США, заключённого в июле 2025 года Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после многонедельных торговых споров. Тем не менее, несмотря на сделку, европейские чиновники по-прежнему считают трансатлантические отношения нестабильными.

В четверг Белый дом объявил о введении нового режима тарифов, нацеленного на торговых партнёров США, включая ЕС, из-за обвинений в использовании принудительного труда. Подчёркивая, что в ЕС действуют жёсткие правила против продукции, произведённой с применением принудительного труда, Брюссель решил не отвечать зеркальными мерами, заявив, что новые тарифы соблюдают потолок в 15 процентов на товары из ЕС, установленный в торговом соглашении.

Источник
euronews.com logoeuronews
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