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20 Июля 2026, 15:00
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Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании

Король Карл III поручил лидеру Лейбористской партии Энди Бернему сформировать правительство. Бывший мэр Большого Манчестера сменил на посту премьер-министра Кира Стармера, который объявил об отставке под давлением однопартийцев.

Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании.
Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании.

56-летнего Бернема называют «королем Севера» из-за его популярности в Манчестере. Лидером лейбористов он стал без голосования: после выдвижения его кандидатуры соперников не нашлось. Ранее Бернем дважды безуспешно пытался возглавить партию, пишет bild.de

Новый премьер обещает передать больше полномочий регионам, усилить государственный контроль над энергетикой, водоснабжением, общественным транспортом и жилищным строительством. При этом возвращение Великобритании в Евросоюз Бернем не поддерживает.

Ему предстоит бороться с низкими темпами экономического роста, дорогой энергией, жилищным кризисом и падением популярности лейбористов. Правопопулистская партия Reform UK в последние месяцы опережала правящую партию в некоторых опросах.

Бернем ранее был депутатом парламента и занимал несколько должностей в правительстве Гордона Брауна, в том числе пост министра здравоохранения. До возвращения в Вестминстер он с 2017 года руководил Большим Манчестером.

Источник
bild
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