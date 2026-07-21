21 Июля 2026, 13:50
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Майя Санду поздравила Энди Бернема с назначением на пост премьера Великобритании
«Молдова ценит дружбу с Великобританией - в защите нашей демократии, в поддержке Украины и в обеспечении безопасности Европы», - написала она в сети Х.
Президент Майя Санду поздравила в сети Х Энди Бернема с назначением на пост премьер-министра Великобритании, пишет infotag.md
«С нетерпением жду совместной работы и добро пожаловать в Кишинев», - говорится в сообщении главы молдавского государства.
Напомним, что Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании. Король Карл III поручил лидеру Лейбористской партии сформировать правительство. Бывший мэр Большого Манчестера сменил на посту премьер-министра Кира Стармера, который объявил об отставке под давлением однопартийцев.