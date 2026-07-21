theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
21 Июля 2026, 13:50
7 150
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Майя Санду поздравила Энди Бернема с назначением на пост премьера Великобритании

«Молдова ценит дружбу с Великобританией - в защите нашей демократии, в поддержке Украины и в обеспечении безопасности Европы», - написала она в сети Х.

Майя Санду поздравила Энди Бернема с назначением на пост премьера Великобритании.
Майя Санду поздравила Энди Бернема с назначением на пост премьера Великобритании.

Президент Майя Санду поздравила в сети Х Энди Бернема с назначением на пост премьер-министра Великобритании, пишет infotag.md

«С нетерпением жду совместной работы и добро пожаловать в Кишинев», - говорится в сообщении главы молдавского государства.

Напомним, что Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании. Король Карл III поручил лидеру Лейбористской партии сформировать правительство. Бывший мэр Большого Манчестера сменил на посту премьер-министра Кира Стармера, который объявил об отставке под давлением однопартийцев.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте