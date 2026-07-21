Майя Санду поздравила Энди Бернема с назначением на пост премьера Великобритании

«Молдова ценит дружбу с Великобританией - в защите нашей демократии, в поддержке Украины и в обеспечении безопасности Европы», - написала она в сети Х.

Майя Санду поздравила Энди Бернема с назначением на пост премьера Великобритании.