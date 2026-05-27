27 Мая 2026, 14:55
На транзитном участке в Паланке заметили брошенные автомобили на украинских номерах
Предположительно, мужчины, добравшись до этого участка, оставляют машины и продолжают путь пешком, покидая территорию Украины.
Одесские телеграм-каналы опубликовали кадры, на которых видны брошенные автомобили на транзитном участке трассы Одесса — Рени в Паланке.
Речь идёт о семикилометровом отрезке дороги, который проходит по территории Молдовы. Этот транзитный коридор используется для объезда повреждённого моста через Днестровский лиман, позволяя добраться до южных районов Одесской области.
На данный момент официальные комментарии от пограничных служб Молдовы и Украины не поступали.