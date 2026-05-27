На транзитном участке в Паланке заметили брошенные автомобили на украинских номерах.

Одесские телеграм-каналы опубликовали кадры, на которых видны брошенные автомобили на транзитном участке трассы Одесса — Рени в Паланке.

Речь идёт о семикилометровом отрезке дороги, который проходит по территории Молдовы. Этот транзитный коридор используется для объезда повреждённого моста через Днестровский лиман, позволяя добраться до южных районов Одесской области.

На данный момент официальные комментарии от пограничных служб Молдовы и Украины не поступали.