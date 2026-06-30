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unian.net logounian
30 Июня 2026, 21:27
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Эдинбург возглавил рейтинг шести самых красивых городов Европы

В ходе опроса жителей разных городов были определены шесть лидеров, признанных самыми красивыми в Европе, список возглавил Эдинбург.

Эдинбург возглавил рейтинг шести самых красивых городов Европы.
Эдинбург возглавил рейтинг шести самых красивых городов Европы.

Для города важно хорошо функционировать - то есть иметь достаточно зеленых зон, удобный транспорт, дружескую атмосферу и множество мест для питания и развлечений, но когда он еще и выглядит впечатляюще, это делает его особенно ценным, передает unian.net со ссылкой на timeout.com

Отмечается, что было опрошено 24 000 местных жителей о различных аспектах их городов, в частности о том, считают ли они свой город "красивым". В рейтинг вошли 10 населенных пунктов, в которых большинство респондентов ответили утвердительно.

От драматических природных ландшафтов Кейптауна до панорамных видов на озеро Мичиган в Чикаго - в список попали города со всего мира, но именно Европа доминировала больше всего среди континентов.

Второе место в общем рейтинге и первое в Европе занял Эдинбург, где 84% опрошенных назвали свой город красивым.

Лиссабон занял пятое место в общем рейтинге (второе в этом списке) с результатом 74%, а Париж стал третьим среди европейских городов с 68%. Лиссабон известен своими холмами и видами на океан, тогда как французская столица отличается элегантной архитектурой в стиле Османа, что делает её одним из самых узнаваемых и эстетичных городов мира.

Шесть самых красивых городов Европы:

  • Эдинбург
  • Лиссабон
  • Париж
  • Стокгольм
  • Порту
  • Рига
Источник
unian.net logounian
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