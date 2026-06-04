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logos.press.md logologos
4 Июня 2026, 22:47
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Молдова на 113-м месте в мире по расходам на оборону

Республика Молдова, потратившая в 2025 году $110 млн на оборону, находится на 113-м месте в мире по этому показателю.

Молдова на 113-м месте в мире по расходам на оборону.
Молдова на 113-м месте в мире по расходам на оборону.

Данные предоставила База данных военных расходов SIPRI, передает logos-pres.md

Больше всего в мире тратит на военные расходы США — $954 млрд. Это 33,06% всех оборонных расходов планеты. На втором месте Китай — $336 млрд (11,62%). На третьем – Россия — $190 млрд (6,6%). На четвёртом Германия — $114 млрд (3,93%). На пятом Индия — $92 млрд (3,19%).

Но этот ряд следует продолжить, поскольку на шестой позиции Великобритания — $89 млрд (3,08%), а на седьмой – Украина — $84 млрд (2,91%). Замыкают дюжину лидеров Саудовская Аравия, Франция, Япония, Израиль и Италия.

Далее идут Южная Корея, Польша и Испания.

«Концентрация европейских стран в верхней части списка отражает продолжающееся стремление континента к укреплению военной готовности после вторжения России в Украину», — комментируют список военные аналитики.

Румыния на 33-м месте — $9,7 млрд.

Меньше всех тратит на оборону Гамбия – всего $15 млн, она на 148-м месте.

Источник
logos.press.md logologos
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