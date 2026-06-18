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Point.md logoPoint
18 Июня 2026, 17:34
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Джефф Безос предсказал рост рабочих мест благодаря ИИ

Основатель Amazon Джефф Безос выступил на технологической конференции VivaTech в Париже с оптимистичным прогнозом относительно того, какое влияние на мир может оказать искусственный интеллект.

Джефф Безос предсказал рост рабочих мест благодаря ИИ.
Джефф Безос предсказал рост рабочих мест благодаря ИИ.

Об этом сообщает Reuters. 

По мнению предпринимателя, ИИ не заменит людей, а, напротив, откроет перед людьми «бесконечные» возможности для деятельности. Он подчеркнул, что технологии помогут убрать барьеры, мешающие реализации человеческих амбиций.

«Я знаю, что многие люди, в том числе и умные, обеспокоены тем, что ИИ сделает людей ненужными и так далее,— сказал Безос.— Я категорически не согласен с этой точкой зрения. И я думаю, что на самом деле ИИ создаст дефицит рабочей силы».

Как отмечает Reuters, прогноз вступает в противоречие с опасениями многих других экспертов и статистическими данными. К примеру, согласно отчету глобальной компании по трудоустройству Challenger, Gray and Christmas, только в мае американские работодатели объявили о сокращении 97 тыс. рабочих мест, причем 40% увольнений связаны с ИИ.

Источник
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