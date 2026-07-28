Две трети детей в Европе подвергаются экстремальным температурам.

Две трети детей по всей Западной Европе столкнулись с экстремальными температурами за шесть с половиной месяцев 2026 года, что в три раза превышает показатель за весь 2025-й и больше, чем за любой полный год с 2003 года.

Об этом говорится в данных правозащитной организации Save the Children, передает euronews.com

«Из-за изменения климата, а также, в частности, волн жары и лесных пожаров все, что затрагивает всех, на детях отражается еще сильнее», — рассказала старший советник и руководитель глобального климатического направления Save the Children Матильда Ангельтвейт.

«По мере того как изменение климата с каждым годом усугубляется, растут и его последствия для детей», — добавила она.

В Германии число детей, подвергшихся воздействию экстремальной жары в первые шесть месяцев этого года, превысило суммарный показатель за предыдущие пять лет. В Великобритании, по данным организации, за тот же период экстремальной жаре подверглись 10 миллионов детей — больше, чем за любой полный год за последние 30 лет.

Особенно уязвимы

Дети особенно уязвимы к жаре, поскольку их организм находится в стадии роста и хуже справляется с терморегуляцией. Это повышает риск нарушения электролитного баланса, лихорадки, респираторных и почечных заболеваний.

«Это особенно сказывается на детях, которые уже страдают от проблем со здоровьем, живут в бедности или в других тяжелых обстоятельствах», — сказала Ангельтвейт, назвав изменение климата «усилителем неравенства».

Это также сказывается на образовании: в июне во Франции и Великобритании школы закрывали, чтобы защитить детей от опасной жары на фоне резкого повышения температур.

По прогнозам организации, данные за год в целом окажутся «еще более тревожными», поскольку нынешние оценки включают зимние и весенние месяцы.

Ускорить климатические меры

Чтобы переломить эту тенденцию, Ангельтвейт призвала правительства отказаться от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии.

«Это должно быть само собой разумеющимся: нужно проводить климатическую политику быстрее, срочнее и решительнее», — сказала она, добавив, что это могло бы существенно сократить воздействие климатических угроз на детей.

Почти треть детей, появившихся на свет в 2020 году, — около 38 миллионов — могли бы избежать беспрецедентного по масштабу воздействия экстремальной жары на протяжении всей жизни, если миру удастся удержать потепление в пределах 1,5 °C к 2100 году, — одной из ключевых целей Парижского соглашения по ограничению роста глобальной температуры, говорится в прошлогоднем докладе Save the Children и Свободного университета Брюсселя.

«Без решительных мер по смягчению последствий изменения климата, сокращению выбросов и ограничению потепления 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем дети в странах с низким и средним уровнем дохода столкнутся с самыми опасными последствиями климатического кризиса», — говорится в докладе.