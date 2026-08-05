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dw.com logodw
5 Августа 2026, 10:40
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Дуров объяснил, почему Apple удаляла Telegram из App Store

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал временное удаление приложения из магазина App Store в ночь на вторник, 4 августа.

Дуров объяснил, почему Apple удаляла Telegram из App Store.
Дуров объяснил, почему Apple удаляла Telegram из App Store.

Несколькими часами позднее Дуров опубликовал в своем личном Telegram-канале пост с подробным объяснением ситуации, сообщает dw.com

По словам бизнесмена, поводом для решения Apple послужила жалоба пользователя Telegram на "незаконный порнографический контент" в публичном чате. Однако, как уверяет Павел Дуров, автор жалобы сам же и являлся тем, кто разместил этот контент, использовав возможность редактирования уже отправленных сообщений.

Дуров: В Apple пожаловались шантажисты

"Злоумышленнику пришлось прибегнуть к технической уловке. Он внедрил незаконный контент, созданный с помощью ИИ, отредактировав старое сообщение в активном групповом чате. В результате этот контент оказался фактически скрыт от участников группы, что не позволило им увидеть его и своевременно сообщить о нарушении", - пишет Дуров.

По словам владельца Telegram, целью злоумышленника было вымогательство: "Такие люди требуют выкуп у владельцев группы, угрожая атаковать их сообщества. Шантажисты используют автоматизированные аккаунты (то есть ботов) для размещения незаконного контента в публичных группах, а затем жалуются на него напрямую в Apple, пытаясь спровоцировать удаление легальных сообществ, владельцы которых отказались платить".

Создатель Telegram заявил, что злоумышленники, разместившие незаконный контент, смогли добиться жесткой реакции от Apple, и посетовал, что компания перед удалением Telegram из App Store не связывалась с представителями мессенджера. По его словам, подобное может произойти с любым приложением в онлайн-магазине.

В Apple заявляли о видео с насилием над детьми

Ранее представитель Apple, комментируя временное удаление Telegram, пояснил, что незаконный контент был обнаружен в ходе проверки. "Мы ненадолго удалили Telegram из App Store после того, как в ходе проверки обнаружили контент, нарушающий наши строгие правила, запрещающие материалы с сексуальным насилием над детьми". В Apple отметили, что приложение вернули в магазин после того, как контент был удален, а разместивший его пользователь - заблокирован.

По словам Дурова, незаконная порнография "не является системной проблемой" для Telegram, а его система модерации эффективна.

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Источник
dw.com logodw
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