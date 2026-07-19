Беспилотники ВСУ ударили по нефтебазе на Ставрополье.

Атаке украинских дронов поверглась нефтебаза в Михайловске Ставропольского края РФ. Это уже третий удар по данному нефтяному объекту за несколько недель.

Украинские беспилотники в ночь на воскресенье, 19 июля, нанесли удар по нефтебазе в Михайловске Ставропольского края РФ. На объекте вспыхнул пожар. Это уже третья атака по нефтебазе в Михайловске за последние несколько недель, передает dw.com

Украинские Telegram-каналы выложили кадры атаки и пожара на пораженном нефтяном объекте.

Очевидцы опубликовали кадры из Ставрополья, на которых виден столб дыма после ночной атаки.

Режим ЧС местного уровня

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил факт атаки дронов, отметив, что "в промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа зафиксировано два очага возгорания". Он также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации местного уровня.

Только в начале июля украинские войска нанесли дальнобойные удары по российским нефтебазам в Ставрополе и Твери в 500 километрах от линии фронта.