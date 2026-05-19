Молдавские мигранты в РФ исчезают после задержаний: близкие говорят об отправке на войну.

Родственники утверждают, что позже узнавали, что задержанным предлагали или навязывали контракты с российской армией, после чего они оказывались на войне в Украине. Несколько таких случаев задокументировала Europa Liberă.

Одним из таких случаев стал Лилиан В. из села Плешень Кантемирского района. Мужчина уехал на заработки в Россию около 20 лет назад и жил в Санкт-Петербурге. 9 марта 2026 года его задержала полиция.

По словам его сестры Михаелы, семья потеряла связь с мужчиной после бытового инцидента. Сожительница Лилиана рассказала родственникам, что получила травму ноги, после чего они вместе отправились в больницу. Медучреждение сообщило о случившемся в полицию, и мужчину задержали.

Позже посольство Молдовы в Москве сообщило семье, что против Лилиана возбуждено дело по подозрению в домашнем насилии и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако затем ситуация приняла неожиданный оборот. По словам родственников, сожительницу мужчины снова вызвали в полицию и якобы пытались убедить написать заявление против него. Женщина отказалась и спросила, когда состоится суд.

«Суда не будет, он подписал контракт и отправится на войну в Украину», — якобы ответил один из полицейских.

Сестра мужчины убеждена, что брат не мог добровольно согласиться на участие в войне.

«Если бы он хотел воевать, он бы сделал это раньше. Война идёт уже больше четырёх лет», — говорит Михаела.

Она подчёркивает, что у её брата нет российского гражданства и он не подлежит обязательной мобилизации.

В Министерстве иностранных дел Молдовы сообщили, что посольство в Москве поддерживает контакт с российскими властями, запросило дополнительную информацию и ожидает ответа.

Похожая история произошла с братьями Сергеем и Русланом С. из села Душманы Глодянского района. Осенью 2024 года их задержали в Рязанской области из-за проблем с документами.

По словам их сестры, мужчины сначала считали, что будут депортированы в Молдову. Они даже говорили, что российские власти якобы уже купили им билеты на самолёт. Однако позже ситуация изменилась. Во время последнего разговора один из братьев сказал, что «год быстро пройдёт», он поедет воевать и потом вернётся. После октября 2024 года связь с мужчинами оборвалась.

Документы, изученные журналистами, показывают, что один из братьев подписал контракт с российской армией сроком на один год.

Сестра уверена, что решение не было добровольным.

«В чужой стране, без документов — человека легко заставить», — считает она.

Позже из соцсетей семья узнала, что один из братьев, возможно, попал в украинский плен, а второй числится пропавшим без вести. Подтвердить эту информацию родственники не смогли.

Ещё один случай касается 44-летнего Дмитрия С. из Каменки в приднестровском регионе. В конце 2024 года он оказался в украинском плену. Незадолго до этого мужчина подписал контракт с российской армией.

На видео, опубликованном после его задержания украинскими военными, Дмитрий рассказал, что был задержан в России после жалобы жены и проблем с документами. Вместо суда, по его словам, ему предложили подписать контракт с армией, заверив, что всё будет хорошо. Мужчина утверждает, что ему обещали службу в Курской области и несколько месяцев подготовки, однако уже через десять дней отправили на фронт.

«Сказали идти туда, где слышны взрывы, и уверяли, что всё будет хорошо», — рассказал он.

Дмитрий также описал тяжёлые условия на передовой, отсутствие сна, еды и элементарной гигиены.

«Мы просто пушечное мясо», — заявил мужчина.

По данным украинской стороны, он до сих пор находится в плену.

Правозащитник и представитель ассоциации Promo-LEX Вадим Виеру сообщил, что организация зафиксировала ещё как минимум три подобных случая с начала полномасштабной войны России против Украины. По его словам, в двух случаях молдавские граждане погибли в районе Бахмута. Юрист считает, что такие истории вызывают серьёзные сомнения в добровольности подписания контрактов.

В МИД Молдовы сообщили, что точных данных о количестве граждан республики, оказавшихся в российской армии, нет.

При этом известно, что в марте 2026 года в местах лишения свободы в России находились 143 гражданина Молдовы — значительно меньше, чем до начала войны.

С июня 2025 года молдавские власти регулярно предупреждают граждан о рисках поездок в Россию, включая задержания, давление и попытки вовлечения в военные действия.