Доля ChatGPT на рынке ИИ впервые опустилась ниже 50%.

Доля ChatGPT на рынке искусственного интеллекта впервые упала ниже 50%, поскольку пользователи переходят на другие языковые модели, в частности Gemini, Claude и Grok.

ChatGPT стал приложением, которое быстрее всех в истории достигло 1 миллиарда ежемесячных пользователей. В феврале разработчики сообщили о 900 млн еженедельных пользователей, пишет epravda.com.ua

Эта языковая модель по-прежнему остается самой популярной в мире с более чем 1,1 млрд ежемесячных пользователей. За ней следуют Gemini с 662 млн и Claude с 245 млн.

До января доля ChatGPT на рынке составляла более 50%, но к концу мая она снизилась до 46,4% из-за роста популярности Gemini (27,7%) и Claude (10,3%).

Доля рынка других LLM, таких как Grok, Perplexity, DeepSeek и Meta AI, составляет менее 5%.

В отчете Sensor Tower отмечается, что пользователи всё чаще готовы переходить с одного LLM на другой.

Динамика роста Gemini в значительной степени обусловлена его интеграцией с более широкой экосистемой инструментов Google, а Claude от Anthropic завоевал прочную репутацию благодаря сценариям использования для повышения производительности и приближается к показателю удержания пользователей ChatGPT.

В то же время часть пользователей утратила доверие к ChatGPT после подписания соглашения между OpenAI и Министерством обороны США в феврале.

Также в феврале OpenAI начала экспериментировать с рекламой в ChatGPT: компания постепенно увеличивала количество рекламных объявлений, а также долю пользователей, которые их видят.

До мая рекламу видели в среднем 17% ежедневных пользователей. В настоящее время крупнейшими категориями рекламодателей в ChatGPT являются программное обеспечение и покупки, за ними следуют медиа и развлечения, а также еда и рестораны.