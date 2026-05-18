bloomberg
18 Мая 2026, 15:57
Apple превратит Siri в отдельное ИИ-приложение в стиле ChatGPT

Apple намерена превратить Siri в iOS 27 в полноценное отдельное приложение с интерфейсом, напоминающим современные ИИ-чат-боты.

Пользователи смогут создавать новые диалоги, общаться с ассистентом, хранить историю переписок и прикреплять файлы. Таким образом, Siri фактически станет самостоятельной платформой для взаимодействия с генеративным ИИ, передает bloomberg.com

Одной из ключевых функций станет автоматическое удаление истории чатов. По аналогии с iMessage пользователи смогут выбирать срок хранения переписки: 30 дней, один год или бессрочно. После истечения выбранного периода старые диалоги будут удаляться автоматически.

По данным Bloomberg, новая версия Siri будет опираться на ИИ-модель Google Gemini, а обработка запросов будет проходить через инфраструктуру Apple Private Cloud Compute. Такой подход позволит Apple также задействовать сторонние ИИ-модели без прямой передачи пользовательских данных Google.

По слухам, в тестовых сборках iOS 27 уже присутствует отдельный раздел Siri с пометкой «beta» и возможностью отключения тестового режима. Бета-версия обновленной Siri может быть представлена после конференции WWDC 2026, а полноценный запуск ожидается осенью с выходом iOS 27.

Источник
bloomberg
