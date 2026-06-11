ООН: Каждый 70-й житель Земли - это вынужденный переселенец.

Во всем мире 118 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), опубликованном в четверг, 11 июня. Это означает, что каждый 70-й житель Земли, по данным на начало 2026 года, является вынужденным переселенцем, пишет dw.com

Число перемещенных лиц сокращается

При этом число перемещенных лиц впервые за десятилетие сократилось - на 5,4 миллиона человек, или на 4%. Основная причина такой тенденции - рост числа людей, вернувшихся на родину, несмотря на кризисную ситуацию в своей стране, отмечается в докладе. В качестве примера в ООН приводят Афганистан, Демократическую Республику Конго, Судан и Сирию.

Из общего числа вынужденных переселенцев 35,6 млн человек классифицируются как беженцы, 68,7 млн человек - как внутренне перемещенные лица. По данным на начало 2026 года, число просителей убежища, ожидающих решения по своим заявлениям, увеличилось примерно на 645 тысяч и достигло почти 9 млн человек.

В статистике не учитываются миграционные потоки первых месяцев 2026 года, например, связанные с войной США и Израиля против Ирана. В нее также не были включены люди, покинувшие свои дома из-за стихийных бедствий, последствий изменения климата или финансовых трудностей.

Статус "беженец" нередко сохраняется на всю жизнь

Почти семь из десяти перемещенных лиц живут в статусе "беженца" в течение пяти и более лет. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салех выразил обеспокоенность этим фактом. "Нам нужна смена парадигмы, которая даст людям, бегущим от войны и преследований, новую надежду и новые перспективы", - цитирует его агентство KNA.