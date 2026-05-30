Дочь Джей Ло совершила каминг-аут и сменила имя.

Дочь известной певицы и актрисы Дженнифер Лопес - Эмма - сделала каминг-аут и сменила имя, передает unian.net

Как пишет издание The Daily Mail, 18-летняя девушка теперь называет себя Оскаром. К слову, ранее Эмма использовала местоимения "они/их" как небинарная личность, однако теперь идентифицирует себя как трансгендерный мужчина. Новое имя уже было указано в документах старшей школы, где получала образование дочь Джей Ло.

Кстати, сама Лопес в феврале этого года поздравляла своих детей-близнецов от певца Марка Энтони с днем рождения и показывала архивные фото с ними.

Тогда звездная мамочка публично обратилась к Эмме и Максу со следующими словами: "Вы родились посреди ночи, во время самой большой и самой прекрасной снежной бури, которую Нью-Йорк видел за последние годы! Я помню, как ехала в машине и смотрела в окно, где все блестело и было покрыто белым покрывалом той ночью, держа вас обоих в своем животе в последние минуты перед рождением. Моя жизнь изменилась навсегда. Я не могу поверить, что вы уже взрослые...".

Впоследствии звезда отмечала, что дети планируют поступать в разные колледжи, и она не будет препятствовать этому решению, ведь хочет, чтобы близнецы были счастливы и делали то, что хотят.