Актер Николас Кейдж официально отказался от фамилии Коппола.

«В прошлом году я официально сменил имя. Теперь я Ник Кейдж и в жизни, и на экране. Лучше быть главой своей маленькой семьи, чем клоуном-кузеном на обочине чужой», — пояснил актер, передает variety.com

Кейдж также отметил, что решил оставить имя Николас, потому что так его назвал отец. При этом актеру все равно, как к нему обращаться — Ник или Николас.

«Я и то и другое! Думаю, люди знают меня под обоими именами», — отметил Кейдж.

Актер взял псевдоним Кейдж еще в начале карьеры, чтобы отойти от знаменитого родственника — режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Фамилия Кейдж привлекла его внимание во время чтения комиксов про Люка Кейджа. Также актер вдохновился американским композитором Джоном Кейджем. Так, на протяжении всей карьеры он указывался в титрах как Кейдж, за исключением фильма «Быстрые времена в Риджмонт Хай», где он был представлен под настоящей фамилией Коппола.

Николас Кейдж родился 7 января 1964 года в Лонг-Бич, Калифорния. Он вырос в семье профессора литературы и танцовщицы и является частью знаменитой творческой династии: его дядя — режиссер Фрэнсис Форд Коппола, кузина — София Коппола. Также в семье есть актриса Талия Шайр и актер Джейсон Шварцман.

В кино Кейдж дебютировал с эпизодической роли в комедии «Веселые времена в школе Риджмонт». Затем последовали картины «Бойцовая рыбка», «Пегги Сью вышла замуж», «Власть луны», «Воспитывая Аризону» и «Дикие сердцем». Настоящий прорыв случился в 1995 году: за роль алкоголика-самоубийцы в драме «Покидая Лас-Вегас» он получил «Оскар» и «Золотой глобус».

В конце 1990-х — начале 2000-х он снимался в таких картинах, как «8 миллиметров» (1999), «Семьянин» (2000), «Выбор капитана Корелли» (2001). В 2002 году последовала номинация на «Оскар» за режиссерский дебют с фильмом «Сонни». Среди последних работ актера — «Стрелки», «Сын плотника», «Судная ночь в Аркадии», а также участие в фильме Marvel «Человек-паук: За пределами Вселенной».