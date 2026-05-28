ipn
28 Мая 2026, 14:00
474
Молдова получила 477 миллионов евро из Плана экономического роста

Об этом заявил председатель Парламентской комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь.

По словам чиновника, для получения следующего транша финансирования необходимо ввести в эксплуатацию линию электропередачи Вулкэнешть-Кишинёв, сообщает IPN.

По словам депутата от ПДС, уже переведённые европейские средства направлены на несколько стратегических направлений развития страны. «В рамках Плана экономического роста Республика Молдова получила от Европейского союза 477 миллионов евро. Эти деньги направляются на инфраструктуру, на программы поддержки бизнеса. Они также касаются сферы образования и здравоохранения. Деньги поступают в государственный бюджет, и программы финансируются из государственного бюджета», — заявил Марчел Спатарь в эфире передачи «Eu și Uniunea Europeană» на общественном телеканале.

Депутат отметил, что доступ к европейским фондам обусловлен реализацией конкретных реформ и проектов, осуществляемых властями. Одним из таких условий является ввод в эксплуатацию линии электропередачи Вулкэнешть-Кишинёв, которая считается крайне важной для энергетической безопасности страны.

«Когда мы говорим об использовании европейских фондов, нам необходимо провести ряд конкретных реформ. Например, давайте введем в эксплуатацию высоковольтную линию Вулкэнешть-Кишинёв. Линия построена, но всё ещё существуют технические проблемы. Мы также ждём её ввода в эксплуатацию. Когда она будет введена в эксплуатацию, поступит соответствующий транш», — добавил депутат.

Источник
ipn
