Дания отвергла заявления Трампа о контроле над Гренландией.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала очередные заявления президента США Дональда Трампа о желании контролировать Гренландию.

В этот день во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Трамп заявил, что хотел бы, чтобы США контролировали Гренландию, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на dr.dk

Фредериксен отвергла такие заявления и повторила: "Гренландия не продается".

"Мы четко заявили об этом сразу же. Население Гренландии не хочет быть частью США. Они ясно дали это понять", – подчеркнула премьер-министр Дании.

Правительства Дании и Гренландии категорически отвергают аннексию со стороны США. В настоящее время ведутся переговоры с администрацией Трампа с целью поиска компромисса.