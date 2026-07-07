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eurointegration.com.ua logoeurointegration
7 Июля 2026, 23:44
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Дания отвергла заявления Трампа о контроле над Гренландией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала очередные заявления президента США Дональда Трампа о желании контролировать Гренландию.

Дания отвергла заявления Трампа о контроле над Гренландией.
Дания отвергла заявления Трампа о контроле над Гренландией.

В этот день во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Трамп заявил, что хотел бы, чтобы США контролировали Гренландию, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на dr.dk

Фредериксен отвергла такие заявления и повторила: "Гренландия не продается".

"Мы четко заявили об этом сразу же. Население Гренландии не хочет быть частью США. Они ясно дали это понять", – подчеркнула премьер-министр Дании.

Правительства Дании и Гренландии категорически отвергают аннексию со стороны США. В настоящее время ведутся переговоры с администрацией Трампа с целью поиска компромисса.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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