10 Июня 2026, 18:18
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Трамп анонсировал удары США по мостам и электростанциям Ирана
Американский президент Дональд Трамп допустил, что США ударят по мостам и электростанциям Ирана.
«Возможно, я продолжу (наносить удары по территории Ирана). У них был шанс заключить сделку и выжить»,— сказал господин Трамп, передает foxnews.com
Незадолго до интервью телеканалу американский президент написал в Truth Social, что Ирану придется «заплатить цену» за затягивание переговоров.
В ночь на 10 июня иранская сторона сообщила об ударах США по двум водохранилищам в городе Сирик на юге страны. Reuters писало, что США атаковали около 20 целей на территории страны. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне.