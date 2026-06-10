Трамп анонсировал удары США по мостам и электростанциям Ирана.

«Возможно, я продолжу (наносить удары по территории Ирана). У них был шанс заключить сделку и выжить»,— сказал господин Трамп, передает foxnews.com

Незадолго до интервью телеканалу американский президент написал в Truth Social, что Ирану придется «заплатить цену» за затягивание переговоров.

В ночь на 10 июня иранская сторона сообщила об ударах США по двум водохранилищам в городе Сирик на юге страны. Reuters писало, что США атаковали около 20 целей на территории страны. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне.