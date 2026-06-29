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eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Июня 2026, 20:56
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Число жертв стрельбы на севере Германии увеличилось до шести

После стрельбы в молодежном центре в немецком городе Штаде (Нижняя Саксония) от полученных ранений скончался шестой человек.

Число жертв стрельбы на севере Германии увеличилось до шести.
Число жертв стрельбы на севере Германии увеличилось до шести.

Полиция города Люнебург сообщила, что пятеро человек погибли на месте происшествия, а ещё один человек – позже в больнице. Все погибшие были взрослыми, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на n-tv.de

"Есть несколько раненых, некоторые из них – в тяжёлом состоянии", – сообщила пресс-секретарь полиции.

Она добавила, что нельзя исключать, что число погибших увеличится.

По данным газеты Hamburger Morgenpost, среди погибших – один мужчина и четыре женщины.

Следователи задержали двух подозреваемых, среди которых – вероятный стрелок.

Немецкая полиция предполагает, что стрельба в городе Штаде была "случаем домашнего насилия" и, исходя из текущего состояния расследования, не имеет никаких признаков политического мотива.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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