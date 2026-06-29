В Германии назвали вероятный мотив стрельбы, в которой погибли пять человек.

Немецкая полиция предполагает, что стрельба в городе Штаде была "случаем домашнего насилия", и, исходя из текущего состояния расследования, никаких признаков политического мотива нет.

Об этом стало известно изданию Spiegel, передает eurointegration.com.ua

По информации, полученной изданием, нападение в Штаде было "преступлением на почве страсти", связанным с личными отношениями с жителями молодежного центра.

По данным управления полиции Люнебурга, в результате стрельбы в заведении для молодежи в городе Штаде (Нижняя Саксония) погибли пятеро взрослых. Полиция сообщила, что несколько других людей также получили ранения, некоторые из них – серьезные. Количество погибших может возрасти. Пока нет детальной информации о жертвах.

Как подтвердила пресс-секретарь полиции, вблизи молодежного центра в центре города расположены помещения для матерей с детьми.

Задержаны двое подозреваемых, один из которых, как считается, – вероятный стрелок. Как сообщил представитель полиции Люнебурга, задержаны мужчина и женщина, обоим больше 21 года.

На месте происшествия находится большое количество полицейских и спасателей. Они призвали людей покинуть зону происшествия и следовать указаниям служб экстренной помощи. "Сейчас дальнейшей опасности для населения нет", – подчеркнула пресс-секретарь полиции.