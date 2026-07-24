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rbc.ua logorbc
24 Июля 2026, 09:06
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Число жертв Эболы резко возросло, инфицированных становится все больше

В Демократической Республике Конго за последние две недели смертность и инфицированность от Эболы увеличилась почти на 67%, что свидетельствует о резком ухудшении ситуации со вспышкой опасного заболевания.

Число жертв Эболы резко возросло, инфицированных становится все больше.
Число жертв Эболы резко возросло, инфицированных становится все больше.

По данным Института общественного здоровья ДР Конго, по состоянию на 23 июля количество подтвержденных смертей превысило 1000. Всего в стране подтверждено 2536 случаев заражения, пишет rbc.ua со ссылкой на reuters.com

Еще 22 июля официально сообщалось о 999 летальных случаях, а несколько недель назад их было примерно на две трети меньше.

Издание напоминает, что нынешняя вспышка вызвана редким штаммом Бундибугио, для которого пока не существует одобренных вакцин или методов лечения. По оценкам специалистов, летальность этого штамма может достигать около 40%.

Наибольшее количество случаев заражения фиксируют в восточных провинциях Итури и Северном Киве. Отмечается, что работу медиков осложняют приступы вооруженных группировок на востоке, нехватка медикаментов, атаки на медицинские учреждения и распространение дезинформации среди населения.

Поэтому отследить все контакты инфицированных не удается, что способствует дальнейшему распространению вируса.

В то же время соседняя Уганда, куда также попали частные случаи инфицирования, смогла локализовать вспышку. Новые случаи там не фиксировались с конца июня, а страна начала отсчет 42-дневного периода наблюдения, необходимого для официального объявления о завершении эпидемии.

Источник
rbc.ua logorbc
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