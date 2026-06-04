Нападение на похоронную бригаду в ДР Конго грозит новой волной заражения Эболой.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на власти страны, инцидент произошел в городе Катана на востоке ДР Конго. Нападавшие вынудили сотрудников похоронной службы оставить тело умершего, после чего погребение самостоятельно организовали родственники и местные жители, передает media.az

Медики опасаются, что это может привести к новым случаям заражения, поскольку вирус Эбола сохраняет опасность даже после смерти инфицированного человека.

По официальным данным, в ДР Конго зарегистрировано 363 случая заболевания Эболой, 62 человека скончались. Вспышка уже затронула 25 районов страны. В соседней Уганде выявлено 15 случаев заражения, один заболевший умер.