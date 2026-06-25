Бывшему президенту Южной Кореи снова грозит смертная казнь.

Прокуратура Республики Корея на заседании в Сеульском высоком суде вновь потребовала высшей меры наказания для бывшего президента Юн Сок Ёля.

Его обвиняют в организации мятежа, который он пытался осуществить, введя военное положение в стране в 2024 году, передает en.yna.co.kr

Новое требование совпадает с предыдущим запросом прокуратуры, сделанным в суде первой инстанции в феврале этого года. Тогда экс-президент был приговорен к пожизненному заключению. Прокуроры настаивали на смертном приговоре, считая пожизненное наказание слишком мягким.

Помимо дела о мятеже Юн Сок Ёль фигурирует в нескольких других процессах. Ранее в этом месяце районный суд Сеула приговорил его к 30 годам тюрьмы за отправку БПЛА в КНДР с целью создания предлога для введения военного положения в 2024 году. В ходе сегодняшнего заседания прокуратура также запросила пожизненный приговор для бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, который ранее был приговорен к 30 годам за участие в мятеже.