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25 Июня 2026, 19:18
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Бывшему президенту Южной Кореи снова грозит смертная казнь

Прокуратура Республики Корея на заседании в Сеульском высоком суде вновь потребовала высшей меры наказания для бывшего президента Юн Сок Ёля.

Бывшему президенту Южной Кореи снова грозит смертная казнь.
Бывшему президенту Южной Кореи снова грозит смертная казнь.

Его обвиняют в организации мятежа, который он пытался осуществить, введя военное положение в стране в 2024 году, передает en.yna.co.kr

Новое требование совпадает с предыдущим запросом прокуратуры, сделанным в суде первой инстанции в феврале этого года. Тогда экс-президент был приговорен к пожизненному заключению. Прокуроры настаивали на смертном приговоре, считая пожизненное наказание слишком мягким.

Помимо дела о мятеже Юн Сок Ёль фигурирует в нескольких других процессах. Ранее в этом месяце районный суд Сеула приговорил его к 30 годам тюрьмы за отправку БПЛА в КНДР с целью создания предлога для введения военного положения в 2024 году. В ходе сегодняшнего заседания прокуратура также запросила пожизненный приговор для бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, который ранее был приговорен к 30 годам за участие в мятеже.

Источник
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