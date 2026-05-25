Южная Корея стала второй в мире страной по экспорту косметики.

Согласно отчету Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи «Производство, экспорт и импорт косметики в 2025 году», профицит внутреннего рынка косметики в прошлом году достиг $10,1 млрд, что на 13,5% больше, чем в предыдущем году ($8,9 млрд), передает nv.ua со ссылкой на asiae.co.kr

«Это первый случай, когда показатель превысил $10 млрд. Главной причиной результата стал стремительный рост экспорта корейской косметики, обусловленный ее мировой популярностью, в то время как импорт оставался относительно стабильным», — написало издание.

На долю косметической отрасли пришлось 12,9% от общего торгового профицита Кореи в размере $78 млрд. Поскольку общий торговый профицит достиг самого высокого уровня с 2017 года, косметическая отрасль стала одной из ведущих отраслей, приносящих профицит.

В 2025-м экспорт косметики достиг $11,4 млрд, что на 11,8% больше, чем в предыдущем году. В то же время импорт сократился на 2,3% в годовом исчислении до $1,29 млрд. В результате Корея поднялась на второе место в мире по экспорту косметики и уступила лишь Франции ($24,3 млрд), тогда как США ($10,8 млрд), которые ранее занимали второе место, опустились на третье.

В Корее зафиксировали изменения в экспортных показателях. США впервые стали крупнейшим рынком для корейской косметики — объем поставок составил $2,2 млрд. Они опередили Китай, куда экспорт составил $2,0 млрд.

Аналитики объясняют это успешной диверсификацией рынков, выходом за пределы традиционной зависимости от КНР и расширением присутствия в США и Европе. Хотя экспорт в Китай снизился на 19% по сравнению с предыдущим годом, стратегии диверсификации улучшили общие показатели.

Количество стран-импортеров выросло со 172 до 202. Особенно заметный рост наблюдался в Европе. Польша увеличила импорт корейской косметики на 115% в годовом исчислении и заняла девятое место сыпатиков корейской косметики. Ее обогнали Объединенные Арабские Эмираты с 70,6%, которые заняли восьмое место.

Корея в 2025 году нарастила производство косметики на 2,3% в годовом исчислении — до $13,5 млрд (по курсу — 17,9382 трлн вон).

LG Household & Health Care ($2,9 млрд) и Amorepacific ($2,2 млрд) сохранили первое и второе места. Aekyung Industrial ($223 млн) заняла третье место. Среди производителей оригинального дизайна (ODM) лидирует COSMAX ($1,2 млрд), Kolmar Korea ($978 млн) и Cosmecca Korea ($265 млн).

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Республики Кореи планирует поддержать отрасль и помочь ей лучше конкурировать на мировом рынке. Поскольку США и Китай ужесточают требования к безопасности косметики, Корея с 2028 года начнет обновлять свои внутренние правила, чтобы производителям было легче адаптироваться. Кроме того, в сентябре в Корее состоится «Глобальная конференция регуляторов в сфере косметики« (GCORAS), куда пригласят представителей Ближнего Востока и Латинской Америки. Также правительство запускает «Проект поддержки сертификации халяльной косметики».