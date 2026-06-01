1 Июня 2026, 22:00
В Южной Корее гуманоидные роботы вышли на подиум вместе с моделями

Гуманоидные роботы в дизайнерской одежде приняли участие в модном показе в Сеуле, где выходили на подиум вместе с людьми.

Мероприятие должно было продемонстрировать, каким может быть сосуществование людей и роботов в повседневной жизни, передает techno.nv.ua

Показ под названием Mach33: Physical AI Fashion Show организовала южнокорейская компания Galaxy Corporation, которая работает на пересечении развлечений и технологий. На подиуме роботы и модели появлялись в похожих образах, позировали вместе и выполняли синхронные движения.

Организаторы объяснили, что концепция мероприятия основывалась на идее совместной жизни людей и роботов в будущем. Одинаковый стиль одежды должен был показать возможное взаимодействие людей с системами физического искусственного интеллекта.

Показ состоялся в Galaxy Robot Park в Сеуле — новом развлекательном комплексе, посвященном робототехнике. Пространство сочетает роботов, искусственный интеллект, K-pop и интерактивные аттракционы.

Традиционно гуманоидных роботов демонстрировали преимущественно на производстве, в лабораториях или на технологических выставках. Однако показ в Сеуле стал примером того, как роботов все чаще представляют в культурной и развлекательной среде.

По данным Reuters и южнокорейских медиа, роботы были одеты в дизайнерские костюмы и выступали вместе с моделями. Организаторы назвали этот формат демонстрацией возможностей «физического ИИ».

Galaxy Corporation также известна сотрудничеством с представителями корейской индустрии развлечений, в частности со звездой K-pop G-Dragon. Компания планирует развивать развлекательные проекты с участием роботов, включая концерты, интерактивные шоу и другие мероприятия, связанные с искусственным интеллектом.

Показ состоялся на фоне активного развития робототехники в Южной Корее. Страна остается одним из мировых лидеров по уровню использования роботов в промышленности: на каждые 10 тысяч работников приходится более тысячи промышленных роботов.

В последние годы Южная Корея также инвестирует в создание гуманоидных роботов через сотрудничество технологических компаний, университетов и государственных исследовательских программ.

Несмотря на заметный прогресс в способности роботов ходить, держать равновесие, танцевать и выполнять запрограммированные движения, разработчики продолжают сталкиваться со сложностями в сфере автономности, восприятия окружающего мира и естественного взаимодействия с людьми.

Подобные мероприятия демонстрируют, что робототехнику все чаще рассматривают не только как промышленную технологию, но и как часть культуры, дизайна, развлечений и повседневной жизни. Даже если роботизированные модные показы не станут массовым явлением, появление гуманоидных машин на подиуме вместе с людьми показывает, как быстро роботы осваивают сферы, которые ранее считались исключительно человеческими.

