Брюссель призвал страны ЕС сократить потребление газа из-за роста цен

Европейский союз готовится к возможному энергетическому кризису на фоне подорожания энергоресурсов.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена профильным министрам стран ЕС, скачок цен вызван последствиями конфликта США и Израиля с Ираном.

«Мы столкнулись с кризисом цен [на энергию], который связан с кризисом поставок», — говорится в документе.

В связи с этим Брюссель призывает государства сообщества усилить подготовку к предстоящей зиме. Еврокомиссар предлагает рассмотреть возможность принятия или сохранения мер, которые позволят продолжать закачку газа в хранилища либо принудительно сокращать спрос на газ и электроэнергию «столько, сколько потребуется».

Таким образом, руководство ЕС допускает повторное введение ограничений на энергопотребление в странах союза из-за роста стоимости ресурсов и перебоев с поставками. При этом Дан Йоргенсен подчеркивает, что сейчас Европа находится в более выгодной позиции, чем зимой 2021 года, и лучше подготовлена к подобным трудностям.

До этого агентство сообщало, что проблемы Европы с пополнением запасов природного газа в сочетании с рекордными ценами на топливо усиливают давление на правительства, которые пытаются сдержать общественное недовольство и рост влияния правых сил. Отмечается, что острее всего проблема стоит в Германии, где растет популярность партии «Альтернатива для Германии», а давление на канцлера Фридриха Мерца растет.