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23 Сентября 2026, 09:47
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Горючее и смазочные материалы в ЕС за год подорожали почти на четверть

В августе 2026 года цены на топливо и смазочные материалы в ЕС выросли на 23,8% в годовом исчислении, причем наибольшее удорожание зафиксировано в Болгарии, Литве и Финляндии.

Горючее и смазочные материалы в ЕС за год подорожали почти на четверть.
Горючее и смазочные материалы в ЕС за год подорожали почти на четверть.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Евростат.

Цены на топливо и смазочные материалы

В августе 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС были на 23,8% выше, чем год назад. В июле годовой рост составил 16,9%, а в июне – 13,7%.

Цены выросли в 26 из 27 стран ЕС. В 18 странах подорожание за год превысило 20%.

По данным Евростата, больше всего цены на топливо и смазочные материалы выросли в следующих странах:

  • Болгарии – на 34,5%;
  • Литве – на 28,8%;
  • Финляндии – на 27,6%;
  • Германии - на 27,5%;
  • Франции – на 27,4%.

Наименьший годовой рост зафиксировали в Венгрии – 1,3%, Швеции – 6,1% и Ирландии – 11,7%.

Дизель дорожал быстрее бензина

По сравнению с июлем, дизельное топливо в ЕС в августе подорожало на 8,3%, а бензин — на 3,3%. Месяцем ранее дизель вырос в цене на 4,3%, а бензин – на 4,7%.

Цена дизеля за месяц повысилась в 26 странах ЕС. Больше всего – в Чехии на 14,3%; Болгарии – на 13,5%; Люксембурге - на 12,3%. Меньше всего — в Италии на 5,2%; Румынии – на 6,1%; Нидерландах – на 6,2%.

Бензин в августе подорожал в 22 странах. В трех странах цена снизилась, еще в двух осталась по-прежнему.

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