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bild
12 Июля 2026, 13:15
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Британцы хотят избрать в парламент мусорный бак

Лидеру британской правой партии Reform UK Найджелу Фараджу, возможно, придётся соперничать на выборах с комиком в костюме мусорного бака.

Британцы хотят избрать в парламент мусорный бак.
Британцы хотят избрать в парламент мусорный бак.

Его оппонент называет себя «Count Binface» — «Граф Мусорнолицый». И за этими выборами следит вся страна, передает bild.de

Комик, выдвинувший свою кандидатуру, может создать Фараджу серьёзные проблему. Согласно последнему опросу Ipsos, треть британцев хотела бы видеть «Мусорнолицего» в британском парламенте, а Найджел Фарадж набирает лишь 21%. Однако право голоса имеют только жители Клактона — а это один из оплотов Reform UK. В 2024 году Фарадж получил там внушительные 46% голосов.

«Граф Мусорнолицый» — сценическое альтер эго 46-летнего комика Джона Харви. Он регулярно участвует в выборах в костюме, напоминающем злодея из «Звёздных войн» Дарта Вейдера: чёрный плащ и мусорный бак вместо шлема. Если его изберут, он обещает «построить как минимум один доступный по цене дом».

В шутливой форме комика поддерживает политик Энди Бёрнем, которого называют будущим премьер-министром Великобритании. Он заявил: «Граф Мусорнолицый несёт надежду всей нации».

Британцы хотят избрать в парламент мусорный бак

Британцы хотят избрать в парламент мусорный бак

Источник
bild
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