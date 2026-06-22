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rupor.md logorupor
22 Июня 2026, 17:07
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Парламент усиливает подготовку сотрудников в сфере защиты персональных данных

В Кишинёве для сотрудников Секретариата парламента была проведена обучающая сессия, посвящённая новым законодательным требованиям в сфере защиты персональных данных.

Парламент усиливает подготовку сотрудников в сфере защиты персональных данных.
Парламент усиливает подготовку сотрудников в сфере защиты персональных данных.

Цель мероприятия — укрепление знаний и подготовка к применению обновлённых правовых норм, которые направлены на приведение национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами, передает rupor.md

В ходе обучения были рассмотрены обязанности государственных органов при обработке персональных данных, принципы их защиты, права субъектов данных, правовые основания обработки, а также технические и организационные меры безопасности.

Отдельное внимание уделялось практическим кейсам и рекомендациям по обеспечению соответствия новым требованиям. Семинар был организован при поддержке Национального центра по защите персональных данных и включён в план профессионального развития сотрудников парламента на 2026 год.

Источник
rupor.md logorupor
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