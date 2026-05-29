В Мюнстере судят двух братьев за поставки деталей в Россию.

По версии обвинения, они вопреки торговым санкциям Евросоюза осуществляли масштабные поставки товаров в Россию. Им предъявлено обвинение в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности в 65 случаях, передает dw.com

Подсудимые - братья 34 и 39 лет - немцы российского происхождения. Их обвиняют в том, что они вместе с отцом, против которого также возбуждено дело, предположительно, вывезли в Россию детали для машиностроения на сумму свыше 830 000 евро.

Чтобы обойти запреты на продажу, введенные Евросоюзом в связи с войной России против Украины, и скрыть сделки от таможни, братья, как утверждает сторона обвинения, проводили операции через подставные фирмы в Кыргызстане и Турции.

Вариант досудебного соглашения

Оба брата, находящиеся под стражей, в первый день судебного заседания от комментариев воздержались. Чтобы ускорить процесс, первоначально рассчитанный на 19 заседаний, судьи планируют подготовить предложение о досудебном соглашении между прокуратурой и защитой.

Суд обосновал свою инициативу тем, что война России против Украины и санкции ЕС сделали прежде законную бизнес-модель компании невозможной. В случае признания вины братья могут рассчитывать на смягчение приговора.

Следующее заседание назначено на 1 июля.