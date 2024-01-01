В Болгарии уже начали бронировать жильё на «Евровидение-2027».

Представители туристической и гостиничной индустрии заявляют, что это событие может стать одним из крупнейших международных мероприятий, когда-либо проводившихся в Болгарии, и способно оказать долгосрочное влияние на имидж страны и турпоток, пишет antena3.ro со ссылкой на novinite.com

В интервью Nova News Борис Павлов, представитель Ассоциации туристической недвижимости и инноваций, рассказал, что первая заметная волна бронирований началась практически сразу после финала «Евровидения». По его словам, первыми отреагировали апартаменты гостиничного типа и небольшие отели, поскольку их системы бронирования позволяют открывать календари на годы вперёд. «Бронирования начались уже в воскресенье вечером», — отметил Павлов, добавив, что некоторые небольшие поставщики жилья быстро начали получать запросы и подтверждённые брони на май 2027 года.

Павлов считает, что масштаб мероприятия станет для Болгарии беспрецедентным. Хотя официальных оценок пока нет, он ожидает прибытия в страну «сотен тысяч» гостей в период проведения конкурса. По его мнению, само «Евровидение» — лишь часть эффекта: гораздо большую выгоду приносит международное внимание, которое Болгария сейчас получает благодаря успеху DARA.

«Согласно некоторым исследованиям, рекламная ценность для Болгарии как туристического направления превышает 500 миллионов евро», — заявил Павлов. Для сравнения, он отметил, что годовой бюджет Министерства туризма на продвижение страны составляет около 10 миллионов евро. Полученная благодаря «Евровидению» известность может также положительно повлиять на следующий летний сезон, несмотря на опасения по поводу нестабильности на Ближнем Востоке и других внешних факторов.

Павлов подчеркнул, что София — самый реалистичный вариант для проведения конкурса благодаря аэропорту, гостиничным мощностям и инфраструктуре для крупных мероприятий. Переговоры между люксовыми отелями и организационными командами уже начались. «Нужна определённая инфраструктура, и, на мой взгляд, на данный момент её может обеспечить только столица», — пояснил он, выразив уверенность, что мэрия Софии успешно справится с организацией.

В то же время Павлов опроверг сообщения о появлении в интернете завышенных цен на жильё. Многие объявления с предложением апартаментов за несколько тысяч евро за ночь — это спекулятивные попытки частных лиц, надеющихся нажиться на событии. Он напомнил, что будущие регламенты Евросоюза ужесточат контроль над платформами краткосрочной аренды: каждый поставщик жилья должен будет иметь официальную регистрацию до публикации объявлений.

«Мы не дойдём до абсурдных уровней спекуляции», — заверил Павлов. Он признал, что цены, скорее всего, вырастут из-за высокого спроса, но оценил повышение более реалистично — в два-три раза выше обычных рыночных тарифов. По оценке Павлова, текущая база размещения в Софии насчитывает около 30 000 койко-мест, тогда как только за неделю «Евровидения» в город могут прибыть от 50 000 до 60 000 иностранных туристов.