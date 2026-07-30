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euronews.com logoeuronews
30 Июля 2026, 11:08
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Более половины территории Англии официально признана зоной засухи

«Реки мелеют, фермеры вынуждены раньше убирать урожай, растёт риск пожаров, миллионы живут при ограничениях на воду», заявило Агентство по охране окружающей среды Великобритании.

Более половины Англии официально признаны зоной засухи.
Более половины Англии официально признаны зоной засухи.

Половина территории Великобритании официально признана зоной засухи. Решение принято на фоне четвертой волны жары за лето в условиях рекордно низкого уровня осадков и исключительно высоких температур. Периметр зоны засухи распространяются на семь районов, в совокупности они составляют 51 процент территории королевства, передает euronews.com

Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании сообщило, что в июле в среднем по стране выпало лишь около 7% от нормы осадков, а в южных районах ситуация еще хуже — там зафиксирован всего 1% от ожидаемого объема дождей.

"Уровень воды в реках падает, фермеры вынуждены досрочно собирать урожай, растет риск природных пожаров, а миллионы людей живут в условиях ограничений на потребление воды", - говорится в заявлении ведомства.

По данным Met Office, июль по всей Британии оказался на 3 °C теплее нормы. Это может сделать его одним из трёх-четырёх самых жарких летних месяцев за всю историю наблюдений. Сухая погода сохраняет риск лесных пожаров на высоком уровне. "Столь жаркая и сухая погода означает, что в настоящее время мы используем воду быстрее, чем природа может её восполнить", — подтвердила директор по водным ресурсам Агентства по охране окружающей среды и председатель Национальной группы по засухе Хелен Уэйкхэм. 

По данным Климатической службы "Коперник", Европа является самым быстро нагревающимся континентом в мире, причем темпы потепления здесь более чем в два раза превышают среднемировые показатели.

Источник
euronews.com logoeuronews
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