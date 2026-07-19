Англия победила Францию 6:4 в матче за бронзу ЧМ-2026.

За два принципиально разных тайма "утешительного финала" чемпионата мира между Францией и Англией мяч оказывался в воротах 10 раз. Лидер французов Килиан Мбаппе на два мяча обогнал в гонке бомбардиров Лионеля Месси.

Матч за 3-е место чемпионата мира по футболу 2026 года между Францией и Англией закончился с теннисным счетом 4:6 в основное время встречи. Игра состоялась на стадионе в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля, пишет dw.com

В "утешительном финале" счет был открыт уже на 3-й минуте: это сделал полузащитник англичан Деклан Райс прямым дальним ударом в угол. Через четверть часа успех "Трех львов" закрепил защитник Эзри Конса после подачи углового, которую выполнил Райс. В ответных атаках Франции сборную Англии несколько раз выручил голкипер Дин Хендерсон, а в одной из резких контратак подопечные немецкого тренера Томаса Тухеля довели счет до 3:0 - гол на счету Букайо Сака с передачи Маркуса Рэшфорда. Уже в добавленное к первому тайму время тот же Сака довел счет до неприличного 4:0, подтвердив факт провала французской обороны до перерыва.

Игра после перерыва перевернулась с ног на голову

Однако во втором тайме команды буквально поменялись ролями, Франция вышла с совсем иным настроем: уже на 48-й минуте гол забил капитан сборной Килиан Мбаппе с передачи Майкла Олисе. На 54-й минуте в одной из новых атак ассистом отметился уже сам Мбаппе, гол на счету Брадли Барколя. Спустя 12 минут Олисе и Мбаппе разыграли еще одну результативную комбинацию. У Олисе этот ассист стал седьмым на этом чемпионате, а для Мбаппе этот гол стал рекордным для мундиалей - десятым.

Тем самым лидер французов на два забитых мяча обогнал в гонке за "Золотой бутсой" легенду мирового футбола аргентинца Лионеля Месси, которому еще предстоит сыграть в финале. Мбаппе также вышел на первое место в истории чемпионатов мира по числу голов, опередив Месси на один мяч: 22 против 21.

Французы имели еще массу моментов, чтобы сравнять счет и перевести игру в экстра-таймы. Однако на 85-й минуте их защитник Мало Гюсто нарушил правила в штрафной, и пенальти реализовал Букайо Сака, оформив хет-трик в этой встрече за бронзу ЧМ. В компенсированное время команды обменялись голами: сначала отличился Усман Дембеле, а уже в следующей атаке Джуд Беллингем установил окончательный счет матча.

Прощальный матч для тренера французов

Этот "контрастный" и впечатляющий для всех футбольных болельщиков матч стал последним для Дидье Дешама в роли главного тренера "Ле Блё" после 14 лет работы. Его преемником называют выдающегося французского футболиста Зинедина Зидана.

Своей победой Англия взяла реванш у Франции за прошлый мундиаль: в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре французы победили 2:1, и после той победы дошли до финала турнира. Сборная Англии завоевала первую бронзу чемпионатов мира в своей истории, до этого она дважды уступала в матчах за 3-е место - в 1990 и 2018 годах.

ЧМ-2026 по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Северной Америке. Большая часть игр мирового первенства проводилась в США (в 11 из 16 принимающих городов), еще три города принимали матчи в Мексике и два - в Канаде.

На мундиале-2026 из его 104 матчей осталось провести лишь один, самый главный. Финальный матч между сборными командами Испании и Аргентины состоится сегодня в 15:00 (21:00 CET) в США на стадионе New York New Jersey (MetLife) в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

За 1,5 часа до финальной игры начнется официальная церемония закрытия ЧМ-2026, а в перерыве между таймами впервые в истории чемпионатов мира состоится музыкальное шоу в стиле Супербоула.