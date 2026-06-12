Bloomberg: В ЕС снижается интерес к долгосрочным контрактам на СПГ из США.

Несмотря на возросший интерес к американскому СПГ, потенциальные клиенты опасаются растущей зависимости Европы от поставок из США на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и его европейскими союзниками. Кроме того, многие компании не готовы заключать долгосрочные контракты из-за курса на декарбонизацию экономики, передает bloomberg.com

Вместо этого они предпочитают закупать топливо на спотовом рынке (по текущим рыночным ценам и без долгосрочных обязательств).

«Эксперты отмечают, что европейские покупатели все чаще предпочитают спотовый рынок долгосрочным обязательствам, поскольку не уверены, каким будет спрос на газ в условиях декарбонизации экономики. Многие компании не готовы заключать контракты, действие которых продлится до 2040-х годов», — говорится в публикации.

По данным Bloomberg, из-за снижения интереса со стороны Европы американские поставщики все активнее переориентируются на азиатские рынки, например, на Тайвань и Индию.