eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Мая 2026, 10:34
4 922
Премьер-министр Канады: Канадский СПГ заменит на рынке российский

Премьер-министр Канады Марк Карни в среду заявил, что "Канада является одним из решений" для обеспечения энергетической безопасности Европы и Азии, и в будущем её сжиженный газ заменит на рынке российский.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBC.

Карни выступил в среду накануне объявления энергетических планов Британской Колумбии, касающихся продажи газа в Германию.

В ответ на вопрос о том, заменит ли канадский сжиженный природный газ (СПГ) на рынке российский, глава правительства Канады ответил "да".

"Канада является одним из решений в сфере энергетической безопасности в Европе, энергетической безопасности в Азии… Это будет способствовать энергетической безопасности Германии. И мы можем сделать гораздо больше в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами", – заявил Карни.

В среду в Ванкувере объявили о заключении исторического энергетического соглашения с Германией, которое в ближайшие годы обеспечит первые в истории долгосрочные поставки СПГ из Канады в Европу.

Это происходит на фоне поиска европейскими странами новых надежных источников энергии и стремления Канады диверсифицировать торговлю, уменьшив зависимость от США.

Соглашение предусматривает поставку одного миллиона тонн СПГ в год из Ksi Lisims, проекта, планируемого на побережье Британской Колумбии, в Германию национальной энергетической компанией Securing Energy for Europe (SEFE).

Соглашение с SEFE будет предусматривать ежегодный экспорт СПГ из Канады в Германию в течение 20 лет, начиная с начала 2030-х годов.

