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Point.md logoPoint
4 Августа 2026, 18:18
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Bloomberg: Почти все страны G7 тратят на долги больше, чем на оборону

Большинство стран G7, за исключением Германии и Канады, тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону.

Bloomberg: Почти все страны G7 тратят на долги больше, чем на оборону.
Bloomberg: Почти все страны G7 тратят на долги больше, чем на оборону.

Об этом со ссылкой на данные рейтингового агентства Scope Ratings сообщает bloomberg.com

Согласно отчету, Италия выделяет на обслуживание долга почти в три раза больше денег, чем на армию. В США эти расходы превышают оборонные более чем вдвое. Во Франции и Великобритании госдолг обходится бюджету почти в два раза дороже, чем обслуживание армии. В Германии затраты на выплату процентов составляют около 35% оборонных расходов.

Эксперт Scope Ratings Эйко Зиверт пояснил, что, несмотря на отсутствие острого кризиса рефинансирования, высокая долговая нагрузка вместе с существенным первичным дефицитом бюджета увеличивают уязвимость государственных финансов к рыночным изменениям. По его словам, в ближайшие пять лет США, Япония и Франция столкнутся с исторически высокими затратами на обслуживание госдолга.

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