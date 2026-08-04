Bloomberg: Почти все страны G7 тратят на долги больше, чем на оборону.

Большинство стран G7, за исключением Германии и Канады, тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону.

Об этом со ссылкой на данные рейтингового агентства Scope Ratings сообщает bloomberg.com

Согласно отчету, Италия выделяет на обслуживание долга почти в три раза больше денег, чем на армию. В США эти расходы превышают оборонные более чем вдвое. Во Франции и Великобритании госдолг обходится бюджету почти в два раза дороже, чем обслуживание армии. В Германии затраты на выплату процентов составляют около 35% оборонных расходов.

Эксперт Scope Ratings Эйко Зиверт пояснил, что, несмотря на отсутствие острого кризиса рефинансирования, высокая долговая нагрузка вместе с существенным первичным дефицитом бюджета увеличивают уязвимость государственных финансов к рыночным изменениям. По его словам, в ближайшие пять лет США, Япония и Франция столкнутся с исторически высокими затратами на обслуживание госдолга.