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bloomberg
28 Июля 2026, 23:20
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Bloomberg: ОПЕК+ не планирует повышать квоты на добычу после сентября

ОПЕК+ приостановит повышение квот на добычу нефти, чтобы оценить влияние войны США и Ирана на предложение.

Bloomberg: ОПЕК+ не планирует повышать квоты на добычу после сентября.
Bloomberg: ОПЕК+ не планирует повышать квоты на добычу после сентября.

На заседании 2 августа страны ОПЕК+ планируют повысить квоты на добычу в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки. Это завершит текущий этап повышения квот, в этом году дальнейших повышений не планируется, сообщили собеседники агентства. Этот план может измениться в зависимости от обстоятельств, отметил при этом один из делегатов, передает bloomberg.com

ОПЕК+ несколько месяцев постепенно увеличивала объемы добычи нефти. Однако, как отмечает Bloomberg, на практике ключевые члены объединения на Ближнем Востоке из-за боевых действий США и Ирана были вынуждены значительно сократить добычу и экспорт. В частности, решения ОПЕК+ по вопросам предложения осложняют атаки Ирана на нефтяные танкеры в Ормузском проливе.

Источник
bloomberg
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