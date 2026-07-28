Bloomberg: ОПЕК+ не планирует повышать квоты на добычу после сентября.

ОПЕК+ приостановит повышение квот на добычу нефти, чтобы оценить влияние войны США и Ирана на предложение.

На заседании 2 августа страны ОПЕК+ планируют повысить квоты на добычу в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки. Это завершит текущий этап повышения квот, в этом году дальнейших повышений не планируется, сообщили собеседники агентства. Этот план может измениться в зависимости от обстоятельств, отметил при этом один из делегатов, передает bloomberg.com

ОПЕК+ несколько месяцев постепенно увеличивала объемы добычи нефти. Однако, как отмечает Bloomberg, на практике ключевые члены объединения на Ближнем Востоке из-за боевых действий США и Ирана были вынуждены значительно сократить добычу и экспорт. В частности, решения ОПЕК+ по вопросам предложения осложняют атаки Ирана на нефтяные танкеры в Ормузском проливе.