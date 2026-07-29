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eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Июля 2026, 15:46
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Bloomberg: ЕС поддержит города, стремящиеся ограничить краткосрочную аренду жилья

Европейский союз готовит меры, которые помогут городам ограничить деятельность операторов краткосрочной аренды жилья, таких как Airbnb, поскольку Брюссель стремится решить проблему доступности и предложения жилья.

Bloomberg: ЕС поддержит города, стремящиеся ограничить краткосрочную аренду жилья.
Bloomberg: ЕС поддержит города, стремящиеся ограничить краткосрочную аренду жилья.

Согласно информации из осведомлённых источников, Европейская комиссия предложит общую методологию, которую можно будет использовать по всему ЕС для определения районов с дефицитом жилья, а также процедуру для оценки целесообразности и соразмерности потенциальных мер, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на bloomberg.com

Этот шаг призван предоставить местным властям правовую защиту для противостояния судебным искам, отметили источники.

Ожидается, что глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит об этой мере накануне своего ежегодного обращения к Европейскому парламенту в сентябре.

Этот шаг демонстрирует стремление ЕС отреагировать на жилищный кризис – одну из ключевых проблем для европейских граждан, в решении которой Брюссель, однако, обладает ограниченными полномочиями. Решения в сфере жилищной политики традиционно относятся к компетенции национальных или местных органов власти.

Предложение призвано укрепить позиции местных властей, которые столкнулись с многочисленными судебными исками из-за попыток ограничить аренду для туристических нужд. В этих судебных спорах владельцы недвижимости и операторы краткосрочной аренды ссылались на правила внутреннего рынка ЕС.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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