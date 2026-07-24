Благотворительный фонд Сары Фергюсон объявил о закрытии из-за скандала с Эпштейном.

Благотворительный фонд Сары Фергюсон, бывшей жены брата короля Великобритании Карла III Эндрю, объявил о закрытии на фоне скандала c ее связями с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Фонд Sarah's Trust официально прекратил свою деятельность через несколько месяцев после того, как экс-герцогиня Йоркская уличили в связях с Эпштейном, передает express.co.uk

В недавно опубликованных электронных письмах утверждается, что Фергюсон «водила принцесс Беатрис и Евгению к Эпштейну» в июле 2009 года, менее чем через неделю после того, как его освободили из тюрьмы во Флориде, пишет издание.

В феврале фонд объявил о закрытии «на неопределенный срок». В Sarah's Trust заявили, что гордятся своей работой и сотрудничеством с благотворительными организациями в более чем 20 странах.

Британские СМИ писали, что Фергюсон фигурирует в «файлах Эпштейна». Так, согласно обнародованным письмам, она просила у Эпштейна совет по поводу своего долга в £6 млн. Тогда американский финансист находился в тюрьме за растление несовершеннолетних.

Фергюсон и Эндрю поженились в 1986 году, развелись — в 1996 году. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов из-за его связей с Эпштейном.