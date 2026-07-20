Россиянка рассказала BBC, как Эпштейн контролировал ее и заставил удалить татуировку.

Россиянка, которую BBC называет Аней, впервые рассказала о жизни в окружении американского финансиста Джеффри Эпштейна.

По ее словам, в середине 2000-х годов модельный агент познакомил ее в Париже с Эпштейном, который пообещал помочь ей построить карьеру в индустрии моды.

Сначала Эпштейн расспрашивал девушку о ее мечтах и утверждал, что не испытывает к ней сексуального интереса. Однако вскоре он начал контролировать ее внешность и требовал отчетов о тренировках. Аня утверждает, что в 2008 году финансист впервые подверг ее сексуальному насилию.

Позднее Эпштейн заявил, что модельная карьера Ани не сложится, и предложил ей стать его «ассистенткой». По словам россиянки, она должна была круглосуточно оставаться на связи, не могла выходить из дома на Манхэттене без разрешения, не получала зарплату и не имела даже медицинской страховки и банковского счета.

Аня также рассказала, что Эпштейн контролировал звонки и контакты женщин, собирал их обнаженные фотографии для шантажа и намеренно настраивал «ассистенток» друг против друга. Каждая из них, по ее словам, должна была привести к нему как минимум одну новую девушку.

На животе у Ани остались шрамы от татуировки, которая не понравилась Эпштейну. По ее словам, финансист вызвал врача, чтобы тот свел рисунок с кожи. Созданную Эпштейном систему россиянка назвала «экосистемой насилия».