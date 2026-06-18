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news
18 Июня 2026, 23:00
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Безос нанял лучших архитекторов мира для строительства самого дорогого мегаособняка

Основатель Amazon, миллиардер Джефф Безос собрал настоящую «команду мечты» из всемирно известных архитекторов и инженеров для создания одного из самых амбициозных частных поместий в истории США.

Безос нанял лучших архитекторов мира для строительства самого дорогого мегаособняка.
Безос нанял лучших архитекторов мира для строительства самого дорогого мегаособняка.

Как сообщает Daily Mail, новый мегаособняк миллиардера расположится на трех объединенных участках у самой воды общей стоимостью 250 миллионов долларов. Земля находится на знаменитом острове Индиан-Крик в Майами, который в прессе давно окрестили «Бункером миллиардеров», передает news.am

Над будущим «родовым гнездом» Безоса будут работать компании, чьи имена обычно связывают со строительством культовых небоскребов, люксовых курортов и национальных музеев.

Архитекторы космического масштаба

Список подрядчиков, привлеченных к секретному строительству, впечатляет. Эти фирмы создавали такие культовые объекты, как смотровая башня The Vessel в нью-йоркском районе Хадсон-Ярдс, футуристическая сфера The Sphere в Лас-Вегасе и гигантский стеклянный куб флагманского магазина Apple на Пятой авеню.

Одна из компаний проектировала раздвижную крышу над Центральным кортом Уимблдона, а другая и вовсе разрабатывала концептуальные планы человеческой колонии на Марсе для NASA.

Целая армия узкопрофильных консультантов будет отвечать за каждую деталь роскошной жизни миллиардера. В поместье планируются частные кинотеатры, бассейны курортного типа и тропический ландшафтный дизайн, который, по задумке, должен напоминать настоящие джунгли Амазонки.

Что скрывает «Проект Пальма»?

Новое элитное поместье заменит два соседних особняка, которые Безос купил в общей сложности за 147 миллионов долларов, когда в 2023 году объявил о своем переезде во Флориду.

И если о покупке домов под номерами 11 и 12 на Индиан-Крик-Роуд трубили все СМИ, то имя покупателя соседнего пустого участка (лот №9), сменившего владельца в прошлом году за 105 миллионов долларов, до последнего момента держалось в секрете.

Однако неопубликованные документы планирования, оказавшиеся в распоряжении Daily Mail, раскрывают, что все три земельных надела будут объединены в один гигантский комплекс площадью почти 2,4 гектара. В строительных бумагах эта мегастройка проходит под кодовым названием «Проект Пальма» (Palm Project).

По всей видимости, это будет самая роскошная и технологически продвинутая резиденция на всем ультраэксклюзивном острове Индиан-Крик. Напомним, местное закрытое комьюнити насчитывает всего 41 домовладение, располагает собственной полицией и полем для гольфа, куда можно попасть только по приглашениям. Среди соседей Безоса — Том Брэди, Дэвид Гетта, Иванка Трамп и Хулио Иглесиас.

Впрочем, источник из близкого окружения Безоса попытался остудить пыл журналистов, заявив, что масштаб стройки преувеличен. «Там работают один архитектор, один дизайнер интерьеров и один ландшафтный дизайнер. Утверждения о том, что здесь происходит что-то из ряда вон выходящее, абсолютно не соответствуют действительности. Те, кто спекулирует на этой теме, просто не понимают, о чем говорят».

Кто строит будущее Безоса: главные имена

Тем не менее официальные документы планирования говорят сами за себя. Вот кто вошел в пул подрядчиков «Проекта Пальма»:

  • Главный архитектор: Studio Seilern Architects. Известное лондонское бюро под руководством женщины-архитектора Кристины Зайлер. Специализируется на концертных залах, отелях и ультрасовременных экологичных домах.
  • Структурный инженер: Eckersley O’Callaghan. Британское бюро, знаменитое своими сложнейшими стеклянными фасадами для небоскребов и кампусов. Именно они создавали 10-метровый стеклянный павильон на входе в Apple Store в Манхэттене и углеволоконную крышу для Театра Стива Джобса в Купертино. Кроме того, фирма сотрудничала с NASA, создавая проекты дыхательных капсул для Марса, которые должны возводить 3D-принтеры.
  • Инженерные системы: ME Engineers. Компания, руководившая реновацией Мэдисон-сквер-гарден за 1 миллиард долларов, возведением раздвижной крыши в Уимблдоне, а также отвечавшая за акустику и трансляционную инфраструктуру на стадионе The Sphere в Лас-Вегасе.
  • Фасады и изоляция: Heintges. Нью-Йоркский инженерный гигант, спроектировавший медную ячеистую структуру башни The Vessel, а также остекление транспортного узла Oculus у Всемирного торгового центра и Президентского центра Обамы в Чикаго.

Пока Джефф Безос не представил итоговые архитектурные рендеры, а все вовлеченные компании наотрез отказываются комментировать проект, ссылаясь на строгие соглашения о неразглашении (NDA), что является стандартной практикой для звезд такого уровня.

Также известно, что к проекту привлечены: интерьерное бюро Zervudachi LLC, инжиниринговая компания Langan, знаменитая студия Раймонда Джанглса (превращающая пространства в пышные тропические сады), а проектированием роскошных интерьеров домашнего кинотеатра займется фирма RH Design Services, обычно создающая дизайн для частных бизнес-джетов.

Назад к корням

Джефф Безос и его 56-летняя супруга Лорен Санчес могут лично следить за ходом масштабных работ. Сейчас они временно живут на противоположной стороне этого же острова: в апреле 2024 года Безос приобрел там дом под номером 28 в рамках закрытой сделки за 90 миллионов долларов.

На сегодняшний день Джефф Безос занимает четвертую строчку в списке богатейших людей планеты с состоянием около 250 миллиардов долларов. Его колоссальный портфель недвижимости включает ранчо в Техасе, дома в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне и на Гавайях. Кроме того, значительную часть времени пара проводит на борту своей суперъяхты Koru стоимостью 500 миллионов долларов.

Безос нанял лучших архитекторов мира для строительства самого дорогого мегаособняка

Источник
news
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