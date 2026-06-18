Безос нанял лучших архитекторов мира для строительства самого дорогого мегаособняка.

Основатель Amazon, миллиардер Джефф Безос собрал настоящую «команду мечты» из всемирно известных архитекторов и инженеров для создания одного из самых амбициозных частных поместий в истории США.

Как сообщает Daily Mail, новый мегаособняк миллиардера расположится на трех объединенных участках у самой воды общей стоимостью 250 миллионов долларов. Земля находится на знаменитом острове Индиан-Крик в Майами, который в прессе давно окрестили «Бункером миллиардеров», передает news.am

Над будущим «родовым гнездом» Безоса будут работать компании, чьи имена обычно связывают со строительством культовых небоскребов, люксовых курортов и национальных музеев.

Архитекторы космического масштаба

Список подрядчиков, привлеченных к секретному строительству, впечатляет. Эти фирмы создавали такие культовые объекты, как смотровая башня The Vessel в нью-йоркском районе Хадсон-Ярдс, футуристическая сфера The Sphere в Лас-Вегасе и гигантский стеклянный куб флагманского магазина Apple на Пятой авеню.

Одна из компаний проектировала раздвижную крышу над Центральным кортом Уимблдона, а другая и вовсе разрабатывала концептуальные планы человеческой колонии на Марсе для NASA.

Целая армия узкопрофильных консультантов будет отвечать за каждую деталь роскошной жизни миллиардера. В поместье планируются частные кинотеатры, бассейны курортного типа и тропический ландшафтный дизайн, который, по задумке, должен напоминать настоящие джунгли Амазонки.

Что скрывает «Проект Пальма»?

Новое элитное поместье заменит два соседних особняка, которые Безос купил в общей сложности за 147 миллионов долларов, когда в 2023 году объявил о своем переезде во Флориду.

И если о покупке домов под номерами 11 и 12 на Индиан-Крик-Роуд трубили все СМИ, то имя покупателя соседнего пустого участка (лот №9), сменившего владельца в прошлом году за 105 миллионов долларов, до последнего момента держалось в секрете.

Однако неопубликованные документы планирования, оказавшиеся в распоряжении Daily Mail, раскрывают, что все три земельных надела будут объединены в один гигантский комплекс площадью почти 2,4 гектара. В строительных бумагах эта мегастройка проходит под кодовым названием «Проект Пальма» (Palm Project).

По всей видимости, это будет самая роскошная и технологически продвинутая резиденция на всем ультраэксклюзивном острове Индиан-Крик. Напомним, местное закрытое комьюнити насчитывает всего 41 домовладение, располагает собственной полицией и полем для гольфа, куда можно попасть только по приглашениям. Среди соседей Безоса — Том Брэди, Дэвид Гетта, Иванка Трамп и Хулио Иглесиас.

Впрочем, источник из близкого окружения Безоса попытался остудить пыл журналистов, заявив, что масштаб стройки преувеличен. «Там работают один архитектор, один дизайнер интерьеров и один ландшафтный дизайнер. Утверждения о том, что здесь происходит что-то из ряда вон выходящее, абсолютно не соответствуют действительности. Те, кто спекулирует на этой теме, просто не понимают, о чем говорят».

Кто строит будущее Безоса: главные имена

Тем не менее официальные документы планирования говорят сами за себя. Вот кто вошел в пул подрядчиков «Проекта Пальма»:

Главный архитектор: Studio Seilern Architects. Известное лондонское бюро под руководством женщины-архитектора Кристины Зайлер. Специализируется на концертных залах, отелях и ультрасовременных экологичных домах.

Структурный инженер: Eckersley O’Callaghan. Британское бюро, знаменитое своими сложнейшими стеклянными фасадами для небоскребов и кампусов. Именно они создавали 10-метровый стеклянный павильон на входе в Apple Store в Манхэттене и углеволоконную крышу для Театра Стива Джобса в Купертино. Кроме того, фирма сотрудничала с NASA, создавая проекты дыхательных капсул для Марса, которые должны возводить 3D-принтеры.

Инженерные системы: ME Engineers. Компания, руководившая реновацией Мэдисон-сквер-гарден за 1 миллиард долларов, возведением раздвижной крыши в Уимблдоне, а также отвечавшая за акустику и трансляционную инфраструктуру на стадионе The Sphere в Лас-Вегасе.

Фасады и изоляция: Heintges. Нью-Йоркский инженерный гигант, спроектировавший медную ячеистую структуру башни The Vessel, а также остекление транспортного узла Oculus у Всемирного торгового центра и Президентского центра Обамы в Чикаго.

Пока Джефф Безос не представил итоговые архитектурные рендеры, а все вовлеченные компании наотрез отказываются комментировать проект, ссылаясь на строгие соглашения о неразглашении (NDA), что является стандартной практикой для звезд такого уровня.

Также известно, что к проекту привлечены: интерьерное бюро Zervudachi LLC, инжиниринговая компания Langan, знаменитая студия Раймонда Джанглса (превращающая пространства в пышные тропические сады), а проектированием роскошных интерьеров домашнего кинотеатра займется фирма RH Design Services, обычно создающая дизайн для частных бизнес-джетов.

Назад к корням

Джефф Безос и его 56-летняя супруга Лорен Санчес могут лично следить за ходом масштабных работ. Сейчас они временно живут на противоположной стороне этого же острова: в апреле 2024 года Безос приобрел там дом под номером 28 в рамках закрытой сделки за 90 миллионов долларов.

На сегодняшний день Джефф Безос занимает четвертую строчку в списке богатейших людей планеты с состоянием около 250 миллиардов долларов. Его колоссальный портфель недвижимости включает ранчо в Техасе, дома в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне и на Гавайях. Кроме того, значительную часть времени пара проводит на борту своей суперъяхты Koru стоимостью 500 миллионов долларов.