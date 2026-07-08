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euronews.com logoeuronews
8 Июля 2026, 22:13
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Барселона установила абсолютный температурный рекорд на фоне новой волны жары в Испании

В приморской Барселоне, где благодаря близости Средиземного моря экстремальная жара встречается значительно реже, чем во внутренних районах страны, зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений.

Барселона установила абсолютный температурный рекорд на фоне волны жары в Испании.
Барселона установила абсолютный температурный рекорд на фоне волны жары в Испании.

Автоматическая станция обсерватории Фабра зарегистрировала рекордные 40,5 °C, передает euronews.com

Рекорд, отмеченный в 15:00, подтвердил директор обсерватории Хавьер Мартин Виде. Прежний рекорд был установлен 30 июля 2024 года и составлял 40,0 °C.

Экстремальная волна жары побила и несколько других рекордов в Каталонии, в том числе по самой высокой ночной минимальной температуре. В ночь на среду столбик термометра станции Portbou-Coll dels Belitres зафиксировал - 31,9 °C - показатель, превышающий порог так называемых "адских ночей". Так называют ночи, когда температура не опускается ниже 30 °C.

Мэрия Барселоны перевела в режим тревоги свой план действий на случай сильной жары, предусматривающий защитные меры прежде всего для наиболее уязвимых групп населения: пожилых людей, хронических больных, детей, младенцев и бездомных. Кроме того, правительство Каталонии сообщило, что 229 муниципалитетов региона в среду находятся в зоне чрезвычайно высокого риска лесных пожаров из-за аномальной жары.

По прогнозу метеорологической службы, период сильной жары в Каталонии продлится как минимум до воскресенья, тогда как Государственное метеорологическое агентство рассчитывает объявить об окончании нынешней волны жары уже в четверг.

Барселона установила абсолютный температурный рекорд на фоне новой волны жары в Испании

Источник
euronews.com logoeuronews
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