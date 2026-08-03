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unian.net logounian
3 Августа 2026, 22:11
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Австралийский Whitehaven Beach признан самым красивым пляжем мира

Хотя каждый пляж по-своему уникален, некоторые из них отличаются настолько невероятной красотой, что способны поразить даже опытных путешественников.

Австралийский Whitehaven Beach признан самым красивым пляжем мира.
Австралийский Whitehaven Beach признан самым красивым пляжем мира.

Именно таким пляжем эксперты онлайн-платформы по бронированию билетов Hellotickets назвали Уайтхейвен-Бич (Whitehaven Beach) в австралийском архипелаге Уитсандей. Отмечается, что он расположен на самом большом острове архипелага Уитсандей и известен своим ослепительно-белым песком, который эффектно контрастирует с бирюзовыми водами Кораллового моря, передает unian.net со ссылкой на travelandleisure.com

Его главной особенностью является то, что песок почти на 98% состоит из кремнезема (силики). Именно благодаря этому он почти не нагревается даже в самые жаркие дни, что делает прогулки по пляжу особенно комфортными.

Кроме того, Уайтгейвен-Бич расположен сразу на территории двух природоохранных зон – Морского парка Большого Барьерного рифа и Национального парка островов Уитсандей.

Здесь туристы могут заниматься снорклингом, дайвингом, парусным спортом, плавать вместе с морскими черепахами, а в период с июля по сентябрь ещё и наблюдать за миграцией горбатых китов.

Добраться до пляжа можно, прилетев в один из крупных городов восточного побережья Австралии – Брисбен, Сидней или Мельбурн, а оттуда совершив короткий внутренний перелет до аэропорта Whitsunday Coast.

В Hellotickets отметили, что самые красивые пляжи мира – это не просто места, которые хорошо смотрятся на фотографиях.

"Для нас лучшие пляжи – это те, которые рассказывают свою историю: через уникальные пейзажи, хрупкие экосистемы, местную культуру, легенды или незабываемые эмоции от путешествия", – пояснили в компании.

Какие пляжи вошли в первую пятерку

Второе место в рейтинге занял пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельских островах.

Австралийский Whitehaven Beach признан самым красивым пляжем мира

Его отличают розовые гранитные валуны, светлый песок и мелководные лагуны, которые создают пейзаж, похожий на открытку.

Третьим стал риф Гловер в Белизе.

Австралийский Whitehaven Beach признан самым красивым пляжем мира

В первую пятерку также вошли:

Бая-ду-Санчо (Бразилия);

Пляж-де-л'Иль-Вьерж во французском регионе Финистер.

Австралийский Whitehaven Beach признан самым красивым пляжем мира

Интересно, что ни один пляж США на этот раз не попал в рейтинг.

В то же время единственным представителем Мексики стал остров Хольбош, занявший 20-е место. По словам авторов рейтинга, он значительно спокойнее и менее застроен, чем многие другие популярные мексиканские курорты, а главное его преимущество – атмосфера полного отдыха и уединения.

Австралийский Whitehaven Beach признан самым красивым пляжем мира

Топ-20 самых красивых пляжей мира

Whitehaven Beach – Австралия.

Anse Source d’Argent – Сейшельские острова.

Glover's Reef – Белиз.

Baia do Sancho – Бразилия.

Plage de l'Île Vierge (Финистер) – Франция.

Анс-Нуар – Мартиника.

Bain Boeuf – Маврикий.

Nacpan Beach – Филиппины.

Freedom Beach – Таиланд.

Пляж Клеопатры (остров Седир) – Турция.

Кала Голорице (Сардиния) – Италия.

Praia da Marinha – Португалия.

Лагуна Балос (Крит) – Греция.

Playa de Ses Illetes (Форментера) – Испания.

Ксамил – Албания.

Салечча (Корсика) – Франция.

Пляж Матира (Бора-Бора) – Французская Полинезия.

Пляж Нунгви (Занзибар) – Танзания.

Архипелаг Базаруто – Мозамбик.

Холбокс – Мексика.

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Источник
unian.net logounian
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