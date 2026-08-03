Австралийский Whitehaven Beach признан самым красивым пляжем мира.

Хотя каждый пляж по-своему уникален, некоторые из них отличаются настолько невероятной красотой, что способны поразить даже опытных путешественников.

Именно таким пляжем эксперты онлайн-платформы по бронированию билетов Hellotickets назвали Уайтхейвен-Бич (Whitehaven Beach) в австралийском архипелаге Уитсандей. Отмечается, что он расположен на самом большом острове архипелага Уитсандей и известен своим ослепительно-белым песком, который эффектно контрастирует с бирюзовыми водами Кораллового моря, передает unian.net со ссылкой на travelandleisure.com

Его главной особенностью является то, что песок почти на 98% состоит из кремнезема (силики). Именно благодаря этому он почти не нагревается даже в самые жаркие дни, что делает прогулки по пляжу особенно комфортными.

Кроме того, Уайтгейвен-Бич расположен сразу на территории двух природоохранных зон – Морского парка Большого Барьерного рифа и Национального парка островов Уитсандей.

Здесь туристы могут заниматься снорклингом, дайвингом, парусным спортом, плавать вместе с морскими черепахами, а в период с июля по сентябрь ещё и наблюдать за миграцией горбатых китов.

Добраться до пляжа можно, прилетев в один из крупных городов восточного побережья Австралии – Брисбен, Сидней или Мельбурн, а оттуда совершив короткий внутренний перелет до аэропорта Whitsunday Coast.

В Hellotickets отметили, что самые красивые пляжи мира – это не просто места, которые хорошо смотрятся на фотографиях.

"Для нас лучшие пляжи – это те, которые рассказывают свою историю: через уникальные пейзажи, хрупкие экосистемы, местную культуру, легенды или незабываемые эмоции от путешествия", – пояснили в компании.

Какие пляжи вошли в первую пятерку

Второе место в рейтинге занял пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельских островах.

Его отличают розовые гранитные валуны, светлый песок и мелководные лагуны, которые создают пейзаж, похожий на открытку.

Третьим стал риф Гловер в Белизе.

В первую пятерку также вошли:

Бая-ду-Санчо (Бразилия);

Пляж-де-л'Иль-Вьерж во французском регионе Финистер.

Интересно, что ни один пляж США на этот раз не попал в рейтинг.

В то же время единственным представителем Мексики стал остров Хольбош, занявший 20-е место. По словам авторов рейтинга, он значительно спокойнее и менее застроен, чем многие другие популярные мексиканские курорты, а главное его преимущество – атмосфера полного отдыха и уединения.

Топ-20 самых красивых пляжей мира

Whitehaven Beach – Австралия.

Anse Source d’Argent – Сейшельские острова.

Glover's Reef – Белиз.

Baia do Sancho – Бразилия.

Plage de l'Île Vierge (Финистер) – Франция.

Анс-Нуар – Мартиника.

Bain Boeuf – Маврикий.

Nacpan Beach – Филиппины.

Freedom Beach – Таиланд.

Пляж Клеопатры (остров Седир) – Турция.

Кала Голорице (Сардиния) – Италия.

Praia da Marinha – Португалия.

Лагуна Балос (Крит) – Греция.

Playa de Ses Illetes (Форментера) – Испания.

Ксамил – Албания.

Салечча (Корсика) – Франция.

Пляж Матира (Бора-Бора) – Французская Полинезия.

Пляж Нунгви (Занзибар) – Танзания.

Архипелаг Базаруто – Мозамбик.

Холбокс – Мексика.