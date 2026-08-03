Австралийский Whitehaven Beach признан самым красивым пляжем мира
Хотя каждый пляж по-своему уникален, некоторые из них отличаются настолько невероятной красотой, что способны поразить даже опытных путешественников.
Именно таким пляжем эксперты онлайн-платформы по бронированию билетов Hellotickets назвали Уайтхейвен-Бич (Whitehaven Beach) в австралийском архипелаге Уитсандей. Отмечается, что он расположен на самом большом острове архипелага Уитсандей и известен своим ослепительно-белым песком, который эффектно контрастирует с бирюзовыми водами Кораллового моря, передает unian.net со ссылкой на travelandleisure.com
Его главной особенностью является то, что песок почти на 98% состоит из кремнезема (силики). Именно благодаря этому он почти не нагревается даже в самые жаркие дни, что делает прогулки по пляжу особенно комфортными.
Кроме того, Уайтгейвен-Бич расположен сразу на территории двух природоохранных зон – Морского парка Большого Барьерного рифа и Национального парка островов Уитсандей.
Здесь туристы могут заниматься снорклингом, дайвингом, парусным спортом, плавать вместе с морскими черепахами, а в период с июля по сентябрь ещё и наблюдать за миграцией горбатых китов.
Добраться до пляжа можно, прилетев в один из крупных городов восточного побережья Австралии – Брисбен, Сидней или Мельбурн, а оттуда совершив короткий внутренний перелет до аэропорта Whitsunday Coast.
В Hellotickets отметили, что самые красивые пляжи мира – это не просто места, которые хорошо смотрятся на фотографиях.
"Для нас лучшие пляжи – это те, которые рассказывают свою историю: через уникальные пейзажи, хрупкие экосистемы, местную культуру, легенды или незабываемые эмоции от путешествия", – пояснили в компании.
Какие пляжи вошли в первую пятерку
Второе место в рейтинге занял пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельских островах.
Его отличают розовые гранитные валуны, светлый песок и мелководные лагуны, которые создают пейзаж, похожий на открытку.
Третьим стал риф Гловер в Белизе.
В первую пятерку также вошли:
Бая-ду-Санчо (Бразилия);
Пляж-де-л'Иль-Вьерж во французском регионе Финистер.
Интересно, что ни один пляж США на этот раз не попал в рейтинг.
В то же время единственным представителем Мексики стал остров Хольбош, занявший 20-е место. По словам авторов рейтинга, он значительно спокойнее и менее застроен, чем многие другие популярные мексиканские курорты, а главное его преимущество – атмосфера полного отдыха и уединения.
Топ-20 самых красивых пляжей мира
Whitehaven Beach – Австралия.
Anse Source d’Argent – Сейшельские острова.
Glover's Reef – Белиз.
Baia do Sancho – Бразилия.
Plage de l'Île Vierge (Финистер) – Франция.
Анс-Нуар – Мартиника.
Bain Boeuf – Маврикий.
Nacpan Beach – Филиппины.
Freedom Beach – Таиланд.
Пляж Клеопатры (остров Седир) – Турция.
Кала Голорице (Сардиния) – Италия.
Praia da Marinha – Португалия.
Лагуна Балос (Крит) – Греция.
Playa de Ses Illetes (Форментера) – Испания.
Ксамил – Албания.
Салечча (Корсика) – Франция.
Пляж Матира (Бора-Бора) – Французская Полинезия.
Пляж Нунгви (Занзибар) – Танзания.
Архипелаг Базаруто – Мозамбик.
Холбокс – Мексика.