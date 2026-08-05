Атаки в Чёрном море ударили по мировым поставкам зерна и нефти

Усиление атак на суда, порты и экспортные терминалы превращает Чёрное море в ещё одно "узкое место" мировой торговли и нарушает поставки зерна и нефти.

Чёрное море является важным маршрутом для экспорта зерна, сырой нефти и нефтепродуктов. К нему имеют выход Украина, Россия, Болгария, Грузия, Румыния и Турция, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, и Украина, которая также входит в число ведущих аграрных экспортеров, в последние недели усилили атаки на экспортную инфраструктуру и торговые суда друг друга. Киев также активизировал удары по танкерам, задействованным в торговле российской нефтью.

Это создает новую точку напряжения для сырьевых рынков, которые и без того страдают от перебоев на основных судоходных маршрутах Ближнего Востока.

"Последствия уже заметны на мировых аграрных рынках. Мы не должны допустить продолжения этой опасной спирали эскалации", — заявила на заседании Совета Безопасности ООН представительница организации Кайоко Гото.

В то же время поставки нефти через Ормузский пролив нарушила война США с Ираном. В Красном море риски для судоходства возросли после того, как поддерживаемые Ираном йеменские хуситы объявили морскую блокаду портов и судов Саудовской Аравии.