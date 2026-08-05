theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
epravda.com.ua logoepravda
5 Августа 2026, 23:56
29
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Атаки в Чёрном море ударили по мировым поставкам зерна и нефти

Усиление атак на суда, порты и экспортные терминалы превращает Чёрное море в ещё одно "узкое место" мировой торговли и нарушает поставки зерна и нефти.

Атаки в Чёрном море ударили по мировым поставкам зерна и нефти. Фото: Reuters/Victor Sayenko
Атаки в Чёрном море ударили по мировым поставкам зерна и нефти. Фото: Reuters/Victor Sayenko

Чёрное море является важным маршрутом для экспорта зерна, сырой нефти и нефтепродуктов. К нему имеют выход Украина, Россия, Болгария, Грузия, Румыния и Турция, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, и Украина, которая также входит в число ведущих аграрных экспортеров, в последние недели усилили атаки на экспортную инфраструктуру и торговые суда друг друга. Киев также активизировал удары по танкерам, задействованным в торговле российской нефтью.

Это создает новую точку напряжения для сырьевых рынков, которые и без того страдают от перебоев на основных судоходных маршрутах Ближнего Востока.

"Последствия уже заметны на мировых аграрных рынках. Мы не должны допустить продолжения этой опасной спирали эскалации", — заявила на заседании Совета Безопасности ООН представительница организации Кайоко Гото.

В то же время поставки нефти через Ормузский пролив нарушила война США с Ираном. В Красном море риски для судоходства возросли после того, как поддерживаемые Ираном йеменские хуситы объявили морскую блокаду портов и судов Саудовской Аравии.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
epravda.com.ua logoepravda
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте